Estos son los países de Latinoamérica más endeudados con el FMI: Argentina lidera el ranking, ¿y Colombia?

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina encabeza la lista de los países más endeudados de América Latina y el Caribe, con un saldo pendiente equivalente a US$56.944 millones, lo que representa el 8,3% de su Producto Interno Bruto (PIB).
En el segundo lugar se ubica Ecuador, con US$8.850 millones, equivalentes al 6,8% de su PIB; seguido por Costa Rica, con US$2.441 millones (2,4% del PIB), y Jamaica, con US$804 millones (3,5% del PIB).
El listado continúa con Honduras (US$671 millones, 1,7% del PIB), Colombia (US$638 millones, 0,15%), Surinam (US$586 millones, 13%), Barbados (US$558 millones, 7,4%), El Salvador (US$234 millones, 0,6%) y Paraguay (US$198 millones, 0,4%).
Las cifras, actualizadas a octubre de 2025, confirman una tendencia que preocupa a los analistas: Latinoamérica se ha convertido en una de las regiones más dependientes del crédito del FMI, en medio de un escenario global de bajo crecimiento y presiones fiscales.
