Oracle, la empresa que rompió récord en Wall Street y convirtió a su fundador en el hombre más rico del mundo

La compañía Oracle, especializada en el desarrollo de soluciones de nube, sacudió este miércoles 10 de septiembre a Wall Street tras presentar unos resultados trimestrales que nadie esperaba.
La acción de la compañía se disparó cerca de 40% en la sesión del miércoles, la mayor subida diaria desde 1992, lo que elevó su valor de mercado a US$947.000 millones.
Con este salto, la empresa está en camino de superar a gigantes como JPMorgan, Walmart, Eli Lilly y Visa para convertirse en la décima compañía más valiosa del S&P 500, según Bloomberg.
El impulso se explica por un negocio que parecía secundario, pero que hoy es el motor de la firma: la infraestructura en la nube para inteligencia artificial (IA).