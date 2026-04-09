Nutresa asegura crédito internacional por US$1.000 millones para su negocio

En una jugada que confirma su acceso a los grandes mercados financieros globales, Grupo Nutresa suscribió este 8 de abril un contrato de crédito internacional por US$1.000 millones con Goldman Sachs Bank USA y Citibank, N.A., dos de los actores más relevantes del sistema financiero estadounidense. Se trata de un préstamo a término (Term Loan) senior, no garantizado, estructurado bajo estándares internacionales y con una arquitectura jurídica anclada en la ley del Estado de Nueva York, lo que le otorga previsibilidad a los inversionistas y prestamistas. Goldman Sachs actuó como “Lead Arranger” y “Bookrunner”, es decir, lideró la estructuración y colocación del crédito, mientras que Citibank participó como cofinanciador, en una señal de confianza en la capacidad crediticia del conglomerado de alimentos. Siga leyendo: Gilinski confirma que Nutresa “adelgazó” varios productos de su portafolio, ¿cuáles son?

¿Para qué usará Nutresa los recursos del crédito?

El destino de los recursos es para fortalecer la flexibilidad financiera. Según la compañía, los fondos se dirigirán a propósitos corporativos generales y a préstamos intragrupo, es decir, a financiar operaciones de sus propias filiales. Esto implica, en la práctica, que Nutresa podrá redistribuir capital dentro de su estructura empresarial para optimizar operaciones, cubrir necesidades de liquidez o incluso apalancar crecimiento en mercados clave. En ese orden, no es un crédito atado a un proyecto específico, sino a la operación integral del grupo, lo que amplía su margen de maniobra en un entorno de tasas aún elevadas a nivel global.

Las condiciones financieras: tasa, plazo y estructura

El crédito se estructuró bajo condiciones que reflejan el momento actual del mercado financiero internacional. La tasa de interés quedó fijada en SOFR más 1,75 %, un spread (diferencia entre el precio de oferta y demanda para un determinado valor) que, aunque competitivo, incorpora el costo del dinero en dólares tras el endurecimiento monetario de los últimos años. El plazo es relativamente corto, el vencimiento final será el 19 de septiembre de 2027, es decir, poco más de año y medio. El contrato contempla, además, eventos de prepago obligatorio y voluntario bajo condiciones de mercado, así como causales de incumplimiento estándar en este tipo de operaciones sindicadas internacionales. En contexto: Nutresa lanza segunda oferta pública de readquisición de acciones este año, ¿a cómo pagará cada especie?

Jaime Gilinski, presidente de Nutresa.

¿Quién respalda el crédito? Las 15 empresas codeudoras

Uno de los elementos más relevantes es que no es solo Nutresa la que responde por el crédito. Quince compañías subordinadas firmaron como codeudoras, lo que significa que respaldan solidariamente la obligación. Entre ellas figuran pesos pesados del portafolio del grupo: Compañía Nacional de Chocolates, Zenú, Noel, Colcafé, Doria, Tresmontes, Novaventa y Meals de Colombia (Crem Helado), entre otras. También se suman Alimentos Cárnicos, Comercial Nutresa, IRCC (Industria de Restaurantes Casuales), Pozuelo, Comercializadora de Refrigerados y Meals Comercializadora. Puede leer: Nutresa vale en bolsa $5,9 billones más que Ecopetrol

Un año después: el antecedente de la histórica emisión de bonos