Nutresa asegura crédito internacional por US$1.000 millones para su negocio

En una jugada que confirma su acceso a los grandes mercados financieros globales, Grupo Nutresa suscribió este 8 de abril un contrato de crédito internacional por US$1.000 millones con Goldman Sachs Bank USA y Citibank, N.A., dos de los actores más relevantes del sistema financiero estadounidense.
Se trata de un préstamo a término (Term Loan) senior, no garantizado, estructurado bajo estándares internacionales y con una arquitectura jurídica anclada en la ley del Estado de Nueva York, lo que le otorga previsibilidad a los inversionistas y prestamistas.
Goldman Sachs actuó como “Lead Arranger” y “Bookrunner”, es decir, lideró la estructuración y colocación del crédito, mientras que Citibank participó como cofinanciador, en una señal de confianza en la capacidad crediticia del conglomerado de alimentos.
Siga leyendo: Gilinski confirma que Nutresa “adelgazó” varios productos de su portafolio, ¿cuáles son?