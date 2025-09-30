Nubank, el neobanco del paisa David Vélez, pidió pista para entrar a Estados Unidos

Nubank, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, ha anunciado oficialmente que ha solicitado una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Este movimiento estratégico es descrito como una etapa de preparación que apoya la visión a largo plazo de la compañía de expandir su plataforma de banca digital, centrada en el cliente e impulsada por la tecnología, más allá de América Latina.
Para la entidad financiera, buscar una licencia bancaria nacional en EE. UU. posiciona a Nubank para desbloquear nuevas posibilidades dentro del sistema financiero estadounidense, siendo esta movida un paso clave para su internacionalización y para consolidar su posición en la banca digital global.