El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó hace unos días que las ganancias y recursos que reciba la empresa de fertilizantes colombo venezolana Monómeros se quedarán en Colombia y se reinvertirán.

Según el funcionario, ese fue uno de los tratos a los que se llegó con el presidente Nicolás Maduro. “Los recursos se quedan en Colombia, no se los van a llevar para Venezuela, también esa fue la otra parte del acuerdo que no hemos dicho. Las ventas que tenga Monómeros, los dividendos, las ganancias, no se los van a llevar para Caracas se van a quedar aquí reinvirtiéndose”, afirmó Benedetti.