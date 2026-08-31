Nequi se convierte en neobanco desde mañana: qué cambia para sus 29 millones de usuarios

Desde mañana, 1 de septiembre, Nequi deja de ser una unidad de negocio de Bancolombia y empieza a caminar sola como compañía de financiamiento, es decir, un neobanco.
La aplicación que hace diez años arrancó con 32.000 clientes hoy tiene 29 millones, y ese crecimiento, 906,25 veces su base inicial, es el que le permitió dar el salto hacia una estructura propia dentro del Grupo Cibest, antes Grupo Bancolombia.
El cambio es, sobre todo, jurídico. Nequi operará bajo la licencia de una compañía de financiamiento, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con las mismas obligaciones y controles que tiene cualquier entidad financiera del país.
Y para el usuario que envía plata, paga un recaudo o retira efectivo en un cajero, la promesa de la compañía es que nada de eso se sentirá distinto.
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