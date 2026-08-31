Investigan macabro crimen de menor LGBTIQ+ dentro de su vivienda en el barrio La Iguaná, Medellín

Tendido en el suelo y con una sábana que cubría su boca, una madre encontró asesinado a su hijo, de 17 años, dentro de su vivienda en el barrio La Iguaná, nororiente de Medellín. La víctima, integrante de la población LGBTIQ+, habría sido asesinada por un hombre, quien luego del asesinato, salió de la vivienda y escapó, sin dejar rastro.
La muerte de este menor de edad, identificado legalmente como Johan Alexis Naranjo Cuesta, ocurrió el pasado fin de semana en la carrera 65 con la calle 59, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), luego de que su mamá llegara hasta la propiedad al no tener noticias sobre este joven, quien sería trans, de acuerdo con los informes judiciales del caso.