Video | Chapecoense hará un homenaje a Nacional en 2026 por la “solidaridad” tras la tragedia de 2016, ¿de qué se trata?

El cuadro brasileño regresará, la próxima temporada, a la primera división del fútbol de su país.

    La camiseta de Chapecoense en 2026 será parecida a la que utilizó Nacional en la Sudamericana del 2016. Foto: tomada del x de @ChapecoenseReal
Brandon Martínez González
Deportes

15 de diciembre de 2025
bookmark

Hace nueve años el destino unió, para siempre, a Atlético Nacional y Chapecoense. Lastimosamente, el hilo no fue por algo bueno, sino como consecuencia de una tragedia. El 28 de noviembre de 2016, el avión en el que venían los futbolistas del cuadro brasileño a Medellín para jugar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana de ese año se estrelló contra un cerro en La Unión, Antioquia.

Murieron 71 personas. Medellín quedó de luto. En el Atanasio Girardot hicieron homenajes a la memoria de los fallecidos. Nacional cedió el título del torneo internacional al cuadro brasileño, que llegaba por primera vez en su historia a una final fuera de su país. Las dos ciudades quedaron como urbes hermanas. Los equipos, casi, se unificaron.

¿Cuál será el homenaje de Chapecoense a Nacional?

“Por siempre en nuestro recuerdo”, dijo un representante de Nacional en el discurso que dieron durante el homenaje a la víctimas en diciembre de 2016. Esa frase unió por siempre a las dos instituciones. El gesto del cuadro verde antioqueño se convirtió, de alguna manera, en un “pasaporte” para ser bien recibido en Chapecó, la ciudad brasileña del club que sufrió la pérdida.

El periodista antioqueño Jorge Zuluaga fue al lugar a finales de 2017 a la ciudad. Llevó puesta una camiseta de Nacional. Los habitantes de Chapecó, cuando lo veían con la casaca, se mostraban amables, le agradecían por visitar la urbe brasileña, hablaban bien del corazón de los paisas.

Ese mismo agradecimiento, seguro, sienten los directivos de Chapecoense. Quizás por eso, para la próxima temporada, cuando se cumplen 10 años de la tragedia, harán un homenaje de “agradecimiento” al cuadro antioqueño: la camiseta que utilizarán tendrá las eternas franjas verdes y blancas que caracterizan a Nacional.

“En nuestros días más difíciles, el verde de nuestros corazones reforzó su significado. Cuando todo parecía perdido, encontramos fuerza en la solidaridad. Un abrazo fraterno, la empatía que atravesó fronteras. La grandeza de un club que del otro lado del continente iluminó nuestro camino de vuelta. Por eso, historia, tradición, respeto y gratitud. Un tributo a los lazos firmados de la esperanza. Para siempre hermanos, para siempre en nuestro recuerdo”, dice el video en el que compartieron la novedad.

2026 será un año especial para Chapecoense. El equipo verde de Brasil regresó, después de algún tiempo, a la primera división del fútbol de su país (descendió en noviembre del 2019). Por eso, homenajearán, de manera simbólica, a todas las personas que lo llevaron a ganar la Copa Sudamericana y al club que, para amainar el golpe de la tragedia, se la cedió hace diez años.

