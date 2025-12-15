Video | Chapecoense hará un homenaje a Nacional en 2026 por la “solidaridad” tras la tragedia de 2016, ¿de qué se trata?

¿Cuál será el homenaje de Chapecoense a Nacional?

“Por siempre en nuestro recuerdo”, dijo un representante de Nacional en el discurso que dieron durante el homenaje a la víctimas en diciembre de 2016. Esa frase unió por siempre a las dos instituciones. El gesto del cuadro verde antioqueño se convirtió, de alguna manera, en un “pasaporte” para ser bien recibido en Chapecó, la ciudad brasileña del club que sufrió la pérdida.

El periodista antioqueño Jorge Zuluaga fue al lugar a finales de 2017 a la ciudad. Llevó puesta una camiseta de Nacional. Los habitantes de Chapecó, cuando lo veían con la casaca, se mostraban amables, le agradecían por visitar la urbe brasileña, hablaban bien del corazón de los paisas.

Ese mismo agradecimiento, seguro, sienten los directivos de Chapecoense. Quizás por eso, para la próxima temporada, cuando se cumplen 10 años de la tragedia, harán un homenaje de “agradecimiento” al cuadro antioqueño: la camiseta que utilizarán tendrá las eternas franjas verdes y blancas que caracterizan a Nacional.

“En nuestros días más difíciles, el verde de nuestros corazones reforzó su significado. Cuando todo parecía perdido, encontramos fuerza en la solidaridad. Un abrazo fraterno, la empatía que atravesó fronteras. La grandeza de un club que del otro lado del continente iluminó nuestro camino de vuelta. Por eso, historia, tradición, respeto y gratitud. Un tributo a los lazos firmados de la esperanza. Para siempre hermanos, para siempre en nuestro recuerdo”, dice el video en el que compartieron la novedad.