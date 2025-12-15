Video | Chapecoense hará un homenaje a Nacional en 2026 por la “solidaridad” tras la tragedia de 2016, ¿de qué se trata?

Hace nueve años el destino unió, para siempre, a Atlético Nacional y Chapecoense. Lastimosamente, el hilo no fue por algo bueno, sino como consecuencia de una tragedia. El 28 de noviembre de 2016, el avión en el que venían los futbolistas del cuadro brasileño a Medellín para jugar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana de ese año se estrelló contra un cerro en La Unión, Antioquia.
Murieron 71 personas. Medellín quedó de luto. En el Atanasio Girardot hicieron homenajes a la memoria de los fallecidos. Nacional cedió el título del torneo internacional al cuadro brasileño, que llegaba por primera vez en su historia a una final fuera de su país. Las dos ciudades quedaron como urbes hermanas. Los equipos, casi, se unificaron.