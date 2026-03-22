Murió el fundador de Kokoriko, Eduardo Robayo Ferro: su legado como empresario y en las cocinas

El 21 de marzo de 2026 se conoció la muerte de Eduardo Robayo, a los 91 años. Se trata de un empresario clave en la transformación de la industria gastronómica colombiana en los últimos años. Su nombre está estrechamente ligado a la masificación del consumo de pollo en el país y al posicionamiento de Kokoriko como una de las cadenas de comida más reconocidas a nivel nacional.
La noticia fue compartida por empresarios y figuras públicas. Fernán Martínez, manager de diversos artistas, expresó en redes sociales: “Murió el empresario Eduardo Robayo Ferro. Un abrazo para sus hijos Claudia, Eduardo, Carolina, su esposa Alba Lucía Gómez y demás familiares”. A su vez, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lo recordó como “creador de Kokoriko, gran empresario, constructor de patria y mejor ser humano”.
Hasta el momento, no se han informado las causas del fallecimiento.