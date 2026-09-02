En septiembre Colombia rompería la barrera del millón de motos vendidas

El mercado de motocicletas en Colombia está a las puertas de alcanzar un nuevo hito. Entre enero y agosto de 2026 se matricularon 899.078 unidades nuevas, por lo que solo faltan 100.922 para superar la barrera del millón. Con el ritmo que mantiene el sector, septiembre podría convertirse en el mes en que Colombia supere esa cifra. Sin embargo, el dato definitivo dependerá del comportamiento de las matrículas durante el noveno mes del año. Las cifras de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco muestran que el mercado acumula un crecimiento de 28,94% frente al mismo periodo de 2025. Consulte: Boom de las motos sigue en Colombia: ventas superaron las 95.000 matrículas en enero 2026; estas fueron las más vendidas Entre enero y agosto del año pasado se habían registrado 697.272 motocicletas. Esto significa que en los primeros ocho meses de 2026 se matricularon 201.806 unidades más.

¿Cuántas motos faltan para llegar al millón en Colombia?

El mercado necesita registrar 100.922 motocicletas adicionales para alcanzar el millón de unidades nuevas matriculadas durante 2026. El comportamiento reciente permite poner la cifra en perspectiva. Solo durante agosto se registraron 111.896 motocicletas nuevas en el país. Si el mercado alcanzara un volumen de matrículas similar en septiembre, la barrera del millón quedaría superada. No obstante, las cifras disponibles no permiten asegurar que ese resultado vaya a producirse, por lo que se trata de una posibilidad que dependerá del desempeño del mercado durante el mes. Le puede gustar: ¿Quiere comprar moto? Bancolombia ofrece más de 200 modelos desde $5 millones y así puede acceder Agosto cerró con 111.896 motocicletas nuevas matriculadas en Colombia. Aunque el resultado representó una caída de 15,19% frente a julio de 2026, el mercado mostró un crecimiento importante en la comparación anual. En agosto de 2025 se habían registrado 94.966 unidades. Frente a ese resultado, las matrículas aumentaron 17,83% en agosto de este año. Así, pese a la reducción mensual, el mercado conserva una tendencia positiva cuando se compara con el mismo periodo del año anterior.

¿Qué tipo de moto prefieren los colombianos?

Las motocicletas de bajo y mediano cilindraje continúan dominando el mercado nacional. Durante agosto, las motos entre 101 cc y 125 cc concentraron 46,43% de las ventas totales.

El segundo segmento con mayor participación fue el de 151 cc a 200 cc, con 29,39%, seguido por las motocicletas entre 126 cc y 150 cc, que representaron 15,04%. En contraste, las motocicletas con cilindrada superior a 200 cc tuvieron una participación de apenas 5,81%. Los datos muestran que la demanda está concentrada principalmente en vehículos de menor y mediano cilindraje, segmentos asociados en buena medida con las necesidades de movilidad y trabajo.

En septiembre Colombia superaría el millón de motos

Septiembre será un mes clave para determinar si el mercado alcanza este nuevo hito. Al cierre de agosto, Colombia ya tenía 899.078 motocicletas nuevas matriculadas y necesitaba 100.922 adicionales para llegar al millón. El volumen registrado solamente en agosto fue de 111.896 unidades, una cifra superior a la cantidad que actualmente falta para alcanzar ese nivel. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por eso, si el mercado conserva un ritmo de matrículas cercano al observado en agosto, septiembre podría marcar el momento en que Colombia supere por primera vez en 2026 la barrera del millón de motocicletas nuevas. La confirmación dependerá, en todo caso, de las matrículas efectivamente registradas durante septiembre. Entérese: Venta de motos en Colombia creció 40% en marzo; estas son las marcas más vendidas

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