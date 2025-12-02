MinTrabajo propone excluir la vivienda del aumento anual del salario mínimo

El Gobierno Nacional abrió la discusión del salario mínimo con el anuncio de que este año se continuará avanzando en la desindexación de varios cobros actualmente ligados a este. Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien señaló que, en el caso de la vivienda, la revisión ya está en estudio junto con el Ministerio de Hacienda, aunque por ahora no se han revelado mayores detalles sobre su alcance.
La propuesta fue presentada durante la instalación formal de la mesa de concertación para definir el salario mínimo de 2026, que sesionó este 1° de diciembre. A esta acudieron el Gobierno, las centrales obreras y representantes del sector empresarial, en una jornada marcada por la ausencia de Fenalco, que decidió no participar en la negociación de este año.
Puede leer: IVA del 19% a la vivienda, reforma tributaria podría agravar la crisis habitacional