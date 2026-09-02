Ministerio de Hacienda abrirá cupo de deuda interna y externa para financiar $35 billones

La estrechez fiscal que heredó el Ministerio de Hacienda de la administración anterior ya comienza a reflejarse en las cuentas que prepara la cartera para 2027.

A una previsión de déficit fiscal de 9,4% del PIB al cierre de año se suma una necesidad adicional de financiación de $35,8 billones, equivalente a cerca de 1,8 puntos porcentuales del PIB. Para cubrirla, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez Martínez, tendrá que recurrir a una ampliación del cupo de endeudamiento interno. La estrategia que estudia la cartera contempla $25 billones de financiamiento interno y otros $10 billones de crédito externo. Esto ocurre en un contexto en el que la ejecución del cupo de endeudamiento interno vigente estaría cerca de 97%, según estimaciones de la Contraloría citadas por el economista jefe de Banco de Occidente, David Cubides. “Este incremento es consistente con un deterioro del balance primario de 1,3 puntos porcentuales del PIB y un incremento en ajustes por causación en intereses, estimado en 0,6 puntos del PIB (...) los mayores ajustes por causación se compensan parcialmente con menores operaciones de tesorería”, apuntó el Ministerio en la actualización del Plan Financiero para 2027. De acuerdo con José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, la estrategia a la que apelaría la cartera busca evitar una combinación de recorte de gasto y reforma tributaria, ante la posibilidad de que los contribuyentes no soporten una mayor carga impositiva y de que esto tenga repercusiones sobre el déficit fiscal de mediano plazo.

“Temen plantear un recorte de gasto y una reforma tributaria. Emitir deuda es el camino más fácil, pero la deuda pública se convierte en impuestos para mañana y termina siendo una reforma tributaria por la puerta de atrás”, apuntó Acosta. Ampliar el techo de endeudamiento no es una estrategia nueva. De hecho, en este siglo, el Legislativo ha aprobado seis proyectos para ampliar el cupo, el último de ellos presentado durante el gobierno de Gustavo Petro.

Intentos de aumento en el pasado

En esa iniciativa, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó al Legislativo una propuesta para elevar el techo de US$70.000 millones a US$87.607 millones. El aumento buscaba cubrir las necesidades de caja de 2024, 2025 y 2026 hasta agosto, por lo que una nueva ampliación ya estaría en preparación. “El cupo de endeudamiento actual, aprobado en 2024 por US$17.607 millones para dejarlo en US$87.600 millones, es solo para la colocación de deuda externa y garantías de la Nación. Ante una demanda o necesidad expuesta de $87,7 billones (equivalente a cerca de US$28.000 millones), no sería suficiente y tendrían que pasar una nueva Ley, pese a que se ‘recompraron’ cerca de US$9.000 de bonos en dólares de deuda externa flotante”, aclaró Acosta. La necesidad adicional de financiación se traduciría en que las fuentes externas de financiamiento con deuda pasarían de $30,79 billones a $40,79 billones, mientras que las internas aumentarían de $85,25 billones a $110,25 billones el próximo año.

Sobre la sostenibilidad de este mecanismo, Cubides señaló que las obligaciones financieras del país ya representan más de 60% del PIB y podrían seguir escalando hasta 65%. Por ello, considera que el gobierno deberá continuar “asincerando las cifras” y avanzar en un plan de consolidación fiscal, pues $1 de cada $4 en ingresos de la Nación se destina al pago de la deuda y los intereses. “El gobierno le pedirá al mercado doméstico que compre papeles. Puede conseguir demanda de títulos, pero el mensaje es que el gobierno no tiene cerrado el acceso a mercados financieros. Hay un apetito por esos títulos por cómo están las tasas hoy”, concluyó Cubides. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes