“La operación en nada va a afectar el tema de impuestos. Ya se coordinó para que el sistema Muisca (que está relacionado con impuestos y Dian) tenga en cuenta que las consignaciones adicionales no son ganancia ocasional y que dichos recursos se reversaron o se reversarán al Tesoro Nacional”, señaló la cartera de Hacienda. “Todo el proceso de la transacción: giro y reversión tiene una trazabilidad y quedará registrado en los extractos sin tener efectos en temas de impuestos” , agregó la entidad.

El Ministerio de Hacienda aclaró que no se cobrará el impuesto de 4X1.000 correspondiente a las consignaciones adicionales que se realizaron por error a servidores de ocho organismos del Estado. La entidad agregó en la mañana del lunes que tampoco se afectará el pago de impuestos de los funcionarios que recibieron los recursos en sus cuentas.

Así mismo, Camilo Zarama, socio director del Departamento Tributario de Garrigues Colombia, señaló que “lo que dice el ministro Bonilla de que van a devolver los pagos no debería implicar un costo para nadie”. El experto agregó que al momento de hacer la reversión directa desde las cuentas no se les va a cobrar el gravamen a los movimientos financieros a los funcionarios, porque es como si no hubiera ocurrido ese movimiento, porque es por un error en la transacción.

En cuanto al tema de retenciones y la declaración del impuesto sobre la renta, explicó que “no debería haber ningún impacto, porque eso fue un error. Ni el Siff va a registrar finalmente estos pagos a favor de los funcionarios ni se van a practicar retenciones en la fuente. Yo creo que esto debería tener una fácil reversión sin costos para nadie”, precisó.