MinHacienda colocó otros $5 billones de deuda al 12%; ya sumó casi $6 billones en dos días

El Ministerio de Hacienda volvió a salir al mercado de deuda pública este 24 de junio y lo hizo con resultados que el propio Gobierno calificó de “exitosos”, pero cuestionados por los analistas económicos por el alto endeudamiento del país.
La cartera de Hacienda colocó $5,0 billones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos colombianos, en cuatro referencias distintas: papeles con vencimiento en 2030 (a 4 años), 2035 (a 9 años), 2040 (a 14 años) y 2058 (a 32 años).
Se trató de la subasta número 11 del año para este tipo de títulos de largo plazo, una cifra que confirma el ritmo constante con el que el Gobierno ha tenido que financiarse en 2026 para cubrir sus necesidades de caja.
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