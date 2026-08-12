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“Está expuesta”: hija clama por recuperar el cuerpo de su madre atrapado en escaleras tras terremoto

Gisele, hija de la mujer atrapada en las escaleras de una estructura colapsada en Chiminangos, Cali, pide ayuda para recuperar su cuerpo y reclama respeto por su dignidad ante la difusión de imágenes en redes sociales.

  • “Todo el mundo le viene a tomar fotos”: hija pide rescatar cuerpo en Cali. Foto: redes sociales @gigisan7_
    “Todo el mundo le viene a tomar fotos”: hija pide rescatar cuerpo en Cali. Foto: redes sociales @gigisan7_
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 8 horas
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La familia de “doña Merzory”, quien murió durante el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes en Cali, permanece a la espera de que su cuerpo sea recuperado de una estructura colapsada en el barrio Chiminangos, en el norte de la ciudad. Su hija, Gisele, difundió un video en redes sociales para pedir ayuda y explicar las dificultades que han impedido retirar su cuerpo, mientras denuncia que su madre permanece expuesta ante las cámaras de quienes llegan al lugar.

Una estructura de escaleras se desplomó durante el movimiento telúrico. La madre de Gisele se encontraba ahí y quedó atrapada, posteriormente murió en el lugar: “Hoy quiero pedirle la ayuda a los bomberos, a las personas encargadas”, dijo. Y agregó: “Nosotros como familia queremos el cuerpo, queremos vivir el duelo como debe de ser”.

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La familia ha permanecido cerca de la zona esperando la intervención de los equipos de rescate. Gisele explicó que los socorristas no han podido ingresar: “Porque el lugar donde está tiene riesgo de desplomarse la torre, por ese motivo los rescatistas no la han sacado y nadie se atreve como a moverla porque la torre se puede desplomar”, relató la joven.

En su mensaje, Gisele contó que la prioridad de los organismos de socorro ha sido atender los puntos donde todavía hay personas con vida. La familia dice comprender esa decisión, pero reclama que también se pueda avanzar en la recuperación del cuerpo de su madre: “Mi mamá fue una de las personas afectadas aquí en el barrio Chiminangos. Ya lleva un día ahí, ya está en estado de descomposición (...) Lo entendemos, pero... De verdad mi mamá está expuesta. Todo el mundo la ve. Todo el mundo le viene a tomar fotos”, manifestó.

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Gisele pidió a quienes se encuentran en el sector y a quienes han compartido ese material que eviten reproducir imágenes que afectan todavía más a la familia: “La manera en que quedó atrapada es expuesta al público y la gente no ha sido nada prudente con las fotos y todo el contenido que han subido a redes sociales”, escribió en su publicación.

Mientras continúan las labores de atención de la emergencia en Cali, la joven pidió que el caso no sea olvidado y que se disponga de los equipos necesarios para ingresar al lugar sin poner en riesgo a los rescatistas.

El llamado de la familia ocurre mientras los organismos de emergencia mantienen desplegados equipos en distintos sectores de Cali para evaluar daños, atender a los afectados y avanzar en la recuperación de personas y víctimas del terremoto. Hasta ahora, de las 202 víctimas que deja el terremoto a nivel nacional, 95 fallecieron en Cali y 997 resultaron heridas.

“Les pido que sean prudentes”, reiteró frente a las imágenes que han circulado en redes sociales.

En una de sus últimas historias publicadas en Instagram, Gisele informó que ya se había iniciado el proceso para recuperar el cuerpo de su mamá, aunque reconoció que las labores continúan siendo complejas.

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En el mensaje, expresó el dolor que atraviesa y agradeció el apoyo recibido: “Tengo el alma hecha trizas, pero agradecida por toda la ayuda. Mi mamá aún no la rescatan, está todo muy complejo, pero sé que ya casi se termina esta angustia”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con la mujer atrapada en las escaleras de Cali?
La mujer quedó atrapada cuando colapsó la estructura de las escaleras durante el terremoto y murió en el lugar.
¿Por qué no han podido sacar el cuerpo de la mujer atrapada en las escaleras de Cali?
El cuerpo no ha podido ser recuperado porque existe riesgo de que una de las torres de la estructura se desplome, según explicó su hija.
¿Qué pasó en las escaleras de Chiminangos durante el terremoto?
Las escaleras de una estructura del barrio Chiminangos, en el norte de Cali, colapsaron durante el terremoto del 10 de agosto. La madre de Gisele se encontraba en ese punto cuando ocurrió el desplome y quedó atrapada entre los escombros. Según el relato de su hija, la mujer murió en el lugar y, más de un día después, su cuerpo aún permanecía atrapado debido al riesgo de que una de las torres de la estructura se desplomara.

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