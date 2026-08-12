Último balance del terremoto en Antioquia: 90 municipios afectados y 22 sedes de alcaldías con daños

En el más reciente balance entregado por la Gobernación de Antioquia tras el terremoto de este lunes, se confirmó que 90 municipios han reportado algún tipo de afectación. Los equipos técnicos avanzan en la revisión de las estructuras que pudieron resultar comprometidas.
La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que ingenieros estructurales y geólogos se desplazaron a 11 municipios durante la jornada anterior para verificar las condiciones de las edificaciones y determinar cuáles requieren intervenciones o medidas preventivas.
Este miércoles, el trabajo se concentra especialmente en los centros hospitalarios que reportaron daños, además de la evaluación de las instalaciones de la Alcaldía de La Pintada, municipio donde los técnicos recomendaron la evacuación de la sede.
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El balance departamental establece que 1.501 viviendas, entre urbanas y rurales, presentan afectaciones. A estas se suman 250 instituciones educativas, 21 centros hospitalarios y 49 iglesias con daños reportados.