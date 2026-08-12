Último balance del terremoto en Antioquia: 90 municipios afectados y 22 sedes de alcaldías con daños

En el más reciente balance entregado por la Gobernación de Antioquia tras el terremoto de este lunes, se confirmó que 90 municipios han reportado algún tipo de afectación. Los equipos técnicos avanzan en la revisión de las estructuras que pudieron resultar comprometidas. La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que ingenieros estructurales y geólogos se desplazaron a 11 municipios durante la jornada anterior para verificar las condiciones de las edificaciones y determinar cuáles requieren intervenciones o medidas preventivas. Este miércoles, el trabajo se concentra especialmente en los centros hospitalarios que reportaron daños, además de la evaluación de las instalaciones de la Alcaldía de La Pintada, municipio donde los técnicos recomendaron la evacuación de la sede. Lea más: Imágenes revelan la magnitud de los daños que dejó el temblor en Antioquia El balance departamental establece que 1.501 viviendas, entre urbanas y rurales, presentan afectaciones. A estas se suman 250 instituciones educativas, 21 centros hospitalarios y 49 iglesias con daños reportados.

También hay daños en alcaldías, estaciones de Policía y escenarios deportivos

La Gobernación reportó daños en 22 sedes de alcaldías municipales, 4 estaciones de Policía, 3 casas de la cultura y 7 escenarios deportivos. Las casas de la cultura afectadas están ubicadas en Zaragoza, Yolombó y Anzá. Ante este panorama, el Dagran continúa asesorando a los consejos municipales de gestión del riesgo para que puedan realizar las inspecciones correspondientes y definir las medidas que se requieran en cada territorio. La Gobernación también anunció la creación de un banco de materiales, en conjunto con la Empresa de Vivienda de Antioquia, con el propósito de entregar insumos a los municipios para facilitar las reparaciones que sean necesarias en las zonas afectadas. A su vez, otras dependencias departamentales mantienen labores relacionadas con la emergencia. La Secretaría de Educación acompaña la evaluación de los establecimientos educativos afectados; la Secretaría de Salud y la de Inclusión Social participan en la atención y traslado de pacientes provenientes de otros departamentos, y la Secretaría de Infraestructura revisa las condiciones de las vías.

Antioquia mantiene apoyo para otros departamentos

Desde la Gobernación de Antioquia se mantiene la articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el objetivo de apoyar la atención de la emergencia en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Hacia Chocó fueron enviados por vía aérea y terrestre equipos de rescate integrados por integrantes de la Cruz Roja, la Defensa Civil de Antioquia y Bomberos de Sabaneta. El grupo cuenta además con cuatro caninos especializados en labores de búsqueda. Antioquia también puso a disposición un grupo de ingenieros y médicos que podría desplazarse a otros territorios si las autoridades nacionales determinan que se requiere su apoyo.

Estos son los municipios de Antioquia con reportes de afectaciones

Los reportes se distribuyen por todo el departamento. En el Bajo Cauca aparecen El Bagre y Zaragoza; en el Magdalena Medio, Caracolí, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó. En el Nordeste figuran Amalfi, Cisneros, Santo Domingo, Vegachí, Yalí y Yolombó; mientras que en el Norte se reportaron afectaciones en Angostura, Campamento, Carolina del Príncipe, Donmatías, Entrerríos, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia y Yarumal. En el Occidente están Anzá, Armenia, Caicedo, Cañasgordas, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Peque, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Uramita. El Oriente concentra reportes en Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón. Entérese: ¿Va a donar a afectados por terremoto? DiDi ofrece dos viajes gratis al día en Medellín En el Suroeste aparecen Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Támesis, Santa Bárbara, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia. En Urabá, los reportes corresponden a Carepa, Turbo y Vigía del Fuerte. Finalmente, en el Valle de Aburrá figuran Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta. La Gobernación señaló que las evaluaciones continúan y que los equipos técnicos seguirán desplazándose a los municipios para determinar el alcance de los daños y acompañar a las administraciones locales en las acciones de respuesta. Bloque de preguntas y respuestas: