Mineros arranca la recompra de acciones y proyecta finalizar el proceso en cinco días: aquí los detalles

Mineros confirmó que este lunes 1 de septiembre arrancó con el proceso de recompra de acciones, el cual espera finalizar el próximo viernes.

Para contexto, una readquisición de acciones ocurre cuando una empresa compra de nuevo sus propios títulos bursátiles que estaban en el mercado.

Para esto, la junta directiva aprobó un presupuesto de 12 millones de dólares (alrededor de 48.216 millones de pesos). La empresa tiene un plazo de 2 años para adelantar ese proceso, pero su objetivo es lograr toda la adquisición en tan solo esta semana. Así lo confirmó a EL COLOMBIANO David Londoño, quien asumió la presidencia de Mineros en abril de este año.

El directivo explicó que la estrategia busca devolverle valor al título bursátil de la firma minera. En la teoría, la recompra reduce la cantidad de acciones en circulación, lo que normalmente aumenta el valor de las restantes y beneficia a los accionistas. Adicional, esto envía una señal positiva y de confianza sobre el futuro de la empresa.

Hay que decir que sin readquisición bursátil, se ha registrado un repunte del 34,7% en el último mes. Eso al pasar de $7.560 a $10.200 por acción entre el 29 de julio y el 29 de agosto de este año.