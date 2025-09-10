x

Mineros finaliza recompra de acciones por alrededor de US$12 millones en bolsa

La empresa pagó $12.000 por cada acción. Aquí los detalles.

    Mineros finalizó proceso de recompra de acciones. FOTO CORTESÍA.
    FOTO CORTESÍA MINEROS
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

10 de septiembre de 2025
bookmark

La compañía Mineros S.A. anunció la finalización de su programa de readquisición de acciones, ejecutado a través de un mecanismo independiente en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

El proceso, que estuvo abierto entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025, concluyó con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial.

De acuerdo con los resultados publicados en el Boletín Informativo No. 171 de la BVC, la empresa recibió aceptaciones por 11.377.004 acciones, equivalentes al 283% del porcentaje máximo definido.

La compañía readquirirá 3.956.885 acciones a un precio de $12.000 cada una, lo que representa una prima del 9,1% frente al precio de cierre del 5 de septiembre.

En un comunicado se lee que la fecha de cumplimiento de la operación quedó fijada para el 12 de septiembre de 2025.

¿Qué hay detrás de la recompra de acciones de Mineros?

Con esta adjudicación, la compañía ejecuta en su totalidad el programa aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 31 de marzo de 2025, por un monto total de US$12 millones. Tras la recompra, el número de acciones en circulación pasará de 299.737.402 a 295.780.517.

El CEO de Mineros, David Londoño, destacó la confianza en el potencial de valorización de la acción. “Seguimos observando un importante potencial de valorización y un comportamiento positivo en el precio de las acciones de Mineros. Tal como destacamos en nuestra Presentación Corporativa de septiembre de 2025, consideramos que el precio actual de la acción ofrece un valor significativo para los accionistas en comparación con el universo de pares en la industria de la minería de oro”.

FOTO CORTESÍA MINEROS
FOTO CORTESÍA MINEROS

La estrategia busca devolverle valor al título bursátil de la firma minera. En la teoría la recompra reduce la cantidad de acciones en circulación, lo que normalmente aumenta el valor de las restantes y beneficia a los accionistas. Adicional, esto envía una señal positiva y de confianza sobre el futuro de la empresa.

Operaciones de Mineros

Mineros es una reconocida empresa latinoamericana dedicada a la minería de oro, con sede en Medellín, Colombia. La compañía cuenta con una base de activos diversificada que incluye operaciones en Colombia y Nicaragua, además de una sólida cartera de proyectos de desarrollo y exploración en distintos países de la región.

La junta directiva y el equipo administrativo de Mineros poseen una amplia experiencia en minería, desarrollo corporativo, finanzas y sostenibilidad, lo que ha permitido consolidar una gestión enfocada tanto en la creación de valor para sus accionistas como en el cumplimiento de altos estándares ambientales y sociales.

Con casi 50 años de trayectoria, Mineros ha mantenido un compromiso firme con la seguridad laboral y la sostenibilidad en todas sus operaciones.

Las acciones ordinarias de Mineros se negocian en dos de los principales mercados bursátiles de la región: la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), bajo el símbolo “MSA”, y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el símbolo “MINEROS”.

