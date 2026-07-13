Armani se despide de River: “Quiero terminar mi carrera compitiendo”; ¿Nacional va por más fichajes?

Mientras Lucas González continúa trabajando en la construcción de una identidad futbolística para Atlético Nacional, la dirigencia verdolaga no pierde tiempo en el mercado de fichajes. El club avanza en la renovación de su plantel con el objetivo de conformar una nómina que se adapte a la idea del nuevo entrenador y le permita volver a pelear por los títulos locales e internacionales.
Hasta el momento, el conjunto antioqueño tiene prácticamente asegurados cuatro regresos: Franco Armani, Luis Marquínez, Kevin Parra y Yeicar Perlaza. Sin embargo, el movimiento en el mercado aún está lejos de terminar.
El fichaje que mayor expectativa genera es, sin duda, el de Franco Armani. El arquero argentino, considerado uno de los máximos ídolos en la historia de Atlético Nacional, volverá al club una década después de haber conquistado la Copa Libertadores de 2016, torneo en el que fue una de las grandes figuras.
En su despedida de River Plate, el guardameta confirmó públicamente que la propuesta del equipo antioqueño fue determinante para tomar la decisión de regresar. “Como todos ustedes saben, se comunicó Atlético Nacional, que es un club que también quiero mucho. Te mueve el piso y voy dirigido a eso para terminar mi carrera compitiendo”.