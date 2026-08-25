MinAgricultura pide a los bancos congelar por un año el pago de créditos e intereses para el agro

El Ministerio de Agricultura solicitó al sector financiero adoptar medidas extraordinarias para aliviar la situación de los productores agropecuarios, ganaderos y transformadores de alimentos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y por el fenómeno de El Niño.
La petición fue realizada por Indalecio Dangond, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, a Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, mediante una carta fechada el 24 de agosto de 2026.
En la comunicación, el ministro pidió a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, junto con sus entidades afiliadas, liderar un programa especial de alivio financiero dirigido a los productores ubicados en las zonas más afectadas por las emergencias.
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La propuesta contempla medidas sobre los créditos existentes y la creación de nuevas alternativas de financiación para que los productores puedan recuperar cultivos, infraestructura, inventarios pecuarios y plantas de transformación agroindustrial.