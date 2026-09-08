MinAgricultura terminará 10.000 contratos por prestación de servicios y frenará compra de tierras en 2027

El Ministerio de Agricultura recortará contratos por $540.000 millones y frenará y auditará las compras de tierras, mientras asegura que direccionará esos recursos hacia campesinos y productores. El Ministerio de Agricultura prepara un fuerte ajuste para 2027, que incluye la cancelación de 10.000 contratos de prestación de servicios y la decisión de no comprar más predios, como parte de la estrategia para enfrentar la reducción presupuestal de la cartera. Durante su intervención ante las comisiones económicas, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aseguró que el presupuesto de la entidad cayó 32 %, equivalente a $1,3 billones, pero aseguró que el recorte también permitirá revisar gastos y cambiar la destinación de los recursos. “El Ministerio de Agricultura lo recibimos en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en el 2027 es normalizar el paciente”, afirmó Dangond.

El Gobierno no comprará nuevas hectáreas en 2027 y concentrará esfuerzos en revisar los procesos pendientes de adquisición y adjudicación de tierras. FOTO MINAGRICULTURA

No se comprarán más hectáreas de tierras

El ministro también sostuvo que la cartera recibió del anterior Gobierno una estructura con 18.000 cargos asociados a contratos de prestación de servicios, por un valor cercano a $1 billón. Según Dangond, la reducción de estos contratos permitirá trasladar recursos hacia los campesinos y los sectores productivos del país.

“A mí no me molesta la reducción. Yo sé trabajar con lo que me pongan”, afirmó el ministro, al referirse al recorte presupuestal que enfrentará la cartera en 2027. Otra de las decisiones anunciadas es que el Gobierno no realizará nuevas compras de hectáreas de tierra en 2027. La medida busca concentrar los esfuerzos en solucionar los problemas que quedaron pendientes en operaciones anteriores, particularmente aquellos relacionados con predios cuyo pago todavía no se ha completado o que fueron entregados de manera provisional. El ministro anunció que estos casos serán sometidos a una auditoría forense. Dangond cuestionó además los resultados del programa de compra de tierras que contemplaba adquirir tres millones de hectáreas. “De los 3 millones de hectáreas que dijeron que iban a comprar, se adquirieron 350.000 por $3,9 billones. De esas, se quedaron debiendo $1,4 billones”, señaló.

Según el ministro, también se presentaron problemas en el proceso de adjudicación de los predios, pues algunas tierras fueron compradas y posteriormente entregadas sin que contaran con el título registrado en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP). Por esta razón, la administración de Dangond plantea revisar las operaciones realizadas antes de continuar con nuevas adquisiciones.

¿Qué hará el Gobierno con los recursos que se ahorre?

El ministro sostuvo que la reducción de contratos y el ajuste del gasto permitirán cambiar la destinación de recursos hacia los campesinos y sectores productivos. La estrategia forma parte de un proceso de normalización de las finanzas y la operación del Ministerio de Agricultura, luego del recorte presupuestal para 2027. Entérese: MinAgricultura pide a los bancos congelar por un año el pago de créditos e intereses para el agro Dangond señaló que su objetivo para el próximo año será estabilizar la cartera y posteriormente, en 2028, comenzar a ejecutar los grandes proyectos de inversión. La meta de largo plazo es fortalecer al sector agropecuario para que llegue “a las grandes ligas” en 2030. Entre las políticas anunciadas está la creación de la Unidad Económica Mínima, con la que el Gobierno busca que los pequeños productores puedan alcanzar ingresos superiores a $2 millones mensuales. La propuesta se suma a cambios en el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, orientados a facilitar préstamos con plazos más largos y menores tasas de interés. El Ministerio también plantea impulsar la ganadería de rotación y la mecanización del sector agropecuario. Estas medidas hacen parte de la estrategia que la cartera pretende desarrollar después del ajuste de 2027 y que busca fortalecer las condiciones productivas del campo. El jefe de cartera, a su vez, adelantará una revisión al funcionamiento del seguro agrario. El ministro de Agricultura aseguró que la próxima semana abrirá una investigación forense sobre este mecanismo, luego de cuestionar la respuesta que tuvo frente a un siniestro. Consulte: MinAgricultura prepara ley para destrabar tierras de la Altillanura y atraer $8 billones en inversiones “Le abriré una investigación a eso la otra semana. Esos seguros se deben parar bolas porque no respondieron al siniestro”, afirmó. El funcionario también planteó incentivar los seguros agrarios y señaló que en otros países estos productos cuentan con subsidios estatales.

¿Qué viene para el presupuesto de Agricultura en 2027?