Microsoft compra el 27% de OpenAI, la dueña de ChatGPT, y se mete de lleno en la pelea por la IA

El gigante tecnológico Microsoft Corp. y OpenAI alcanzaron un nuevo acuerdo que redefine una de las alianzas más influyentes del mundo tecnológico.
Según el comunicado conjunto, Microsoft obtendrá una participación del 27% en OpenAI, valorada en US$135.000 millones, mientras la creadora de ChatGPT avanza hacia su transformación en una empresa con fines de lucro tradicionales.
El pacto, negociado durante meses, elimina la incertidumbre que pesaba sobre ambas compañías y marca un punto de inflexión en el negocio global de la inteligencia artificial.
Microsoft, que ha invertido US$13.750 millones en la startup, conservará acceso exclusivo a la tecnología y modelos de OpenAI hasta 2032, incluidos los sistemas que alcancen el estándar de inteligencia artificial general (IAG) —el punto en el que una IA supera a los humanos en la mayoría de las tareas económicamente útiles—.
Entérese: El plan para convertir ChatGPT en la plataforma IA definitiva