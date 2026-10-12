Estadounidenses Michael Woodford y Robert Hall ganan el Nobel de Economía, ¿cuál es su aporte?

Los estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford ganaron el premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre cómo la observación del comportamiento de empresas y hogares puede ayudar a tomar medidas eficaces para estabilizar la economía.
“Los trabajos de los premiados nos han legado una base teórica sólida para los modelos empleados hoy día por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, dijo John Hassler, presidente del comité del Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.