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Estadounidenses Michael Woodford y Robert Hall ganan el Nobel de Economía, ¿cuál es su aporte?

Con un trabajo sobre la observación del comportamiento de empresas y hogares para estabilizar la economía se hicieron acreedores del galardón.

  • Robert Hall y Michael Woodford recibirán el Nobel de Economía el próximo 10 de diciembre. Foto: @NobelPrize
    Robert Hall y Michael Woodford recibirán el Nobel de Economía el próximo 10 de diciembre. Foto: @NobelPrize
Agencia AFP
hace 1 hora
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Los estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford ganaron el premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre cómo la observación del comportamiento de empresas y hogares puede ayudar a tomar medidas eficaces para estabilizar la economía.

“Los trabajos de los premiados nos han legado una base teórica sólida para los modelos empleados hoy día por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, dijo John Hassler, presidente del comité del Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

“Gracias a esos modelos, estamos mejor equipados para afrontar los impactos económicos, tales como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares”, añadió.

Durante el shock petrolero de los años 1970, los modelos keynesianos usados desde hacía décadas para determinar cómo y cuándo debían aplicarse medidas para afrontar las recesiones y otros altibajos económicos resultaron inoperantes.

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Ante ese panorama, Hall y Woodford optaron por desarrollar nuevas herramientas para entender cuáles podían ser las medidas más eficaces.

“En lugar de basar los modelos en la relación estadística entre variables macroeconómicas como la inflación, la producción y el consumo, eligieron construirlos sobre una base microeconómica”, destacó el jurado.

Robert Hall y Michael Woodford recibieron el último Nobel de la temporada. Foto: AFP
Robert Hall y Michael Woodford recibieron el último Nobel de la temporada. Foto: AFP

De esta forma, estudiaron cómo el comportamiento de los hogares y las empresas, con sus acciones y preferencias individuales, impactan en el conjunto de la economía.

“En virtud de esos modelos, las medidas fiscales y monetarias tomadas en el buen momento pueden atenuar los altibajos de la actividad económica”, destacó el jurado en un comunicado.

“Es un inmenso honor. Es una sorpresa, pero estoy realmente contento”, dijo en una primera reacción Michael Woodford, nacido en 1955.

Robert Hall, de 83 años, consideró ya en 1978 que si los hogares gastan anticipando lo que ganarán en el futuro, cualquier variación en su patrón de consumo dependerá de informaciones nuevas e impredecibles.

“Al entender el efecto de la anticipación en las decisiones de consumo, Hall resolvió un problema que intrigaba a los investigadores desde hacía mucho tiempo”, explicó el jurado.

El año pasado, el premio fue para el estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt, por sus trabajos sobre el impacto de la innovación en el crecimiento económico.

El galardón de Economía es el único que no figura entre los cinco originalmente creados con base al testamento del científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896.

Así finalizó la temporada de Premios Nobel 2026

El de Economía cierra la temporada 2026 de los Nobel, que empezó hace una semana con el galardón de Medicina para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel.

En Física, el agraciado fue el belga Francis Halzen, y en Química el francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai.

El premio de Literatura fue para la canadiense Anne Carson, y el más esperado, el de la Paz, para la jurista sudafricana y adalid de la justicia internacional Navi Pillay.

El premio Nobel, que consiste en un diploma y un cheque de 12 millones de coronas suecas, algo más de un millón de dólares, será entregado el 10 de diciembre.

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Preguntas y respuestas

¿Qué investigaron Robert Hall y Michael Woodford para ganar el Nobel de Economía 2026?
Robert Hall y Michael Woodford desarrollaron modelos económicos basados en el comportamiento de los hogares y las empresas. Sus investigaciones permiten comprender cómo las decisiones individuales influyen en la economía y ayudan a diseñar políticas para estabilizarla.
¿Cómo ayudan los modelos económicos de Hall y Woodford a prevenir las crisis?
Sus modelos permiten evaluar cómo las decisiones fiscales y monetarias pueden reducir las fluctuaciones económicas. Según el jurado, estas herramientas ayudan a afrontar impactos como las crisis energéticas y los cambios repentinos en el consumo de los hogares.
¿Por qué el Nobel de Economía es diferente de los otros Premios Nobel?
El Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel no forma parte de los cinco galardones originales establecidos en el testamento de Alfred Nobel. Fue creado posteriormente y reconoce contribuciones destacadas al campo de la economía.

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