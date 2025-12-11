x

Senado aprobó revivir la mesada 14 para docentes: ¿qué falta para que sea ley?

El Senado aprobó un nuevo avance de la reforma que busca restablecer la mesada 14 para los docentes del país. El proyecto aún debe superar cuatro debates adicionales en el Congreso.

  La decisión aplicará para docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, quienes volverían a recibir el pago adicional cada año como parte del régimen especial del magisterio. Foto: Cortesía
    La decisión aplicará para docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, quienes volverían a recibir el pago adicional cada año como parte del régimen especial del magisterio. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 11 horas
bookmark

El restablecimiento de la mesada 14 para los maestros pensionados dio un paso decisivo en el Congreso. La plenaria del Senado aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca reactivar este beneficio, el cual podría impactar a más de 165.000 docentes jubilados y también a quienes se pensionen en los próximos años.

Es importante recordar que los pensionados del magisterio tenían derecho a una mesada adicional según el artículo 142 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el Congreso eliminó este beneficio al establecer que quienes cumplieran los requisitos para pensionarse después de la entrada en vigencia del acto legislativo solo podrían recibir 13 mesadas al año, sin excepción, incluso si su pensión aún no había sido reconocida formalmente.

¿Por qué buscan restituir la mesada 14 a los maestros?

La iniciativa pretende corregir lo que diversos sectores han calificado como un trato desigual, ya que otros cuerpos del Estado —como las Fuerzas Militares y la Policía— mantuvieron este pago anual incluso después de que fuera eliminado para la mayoría de los pensionados del país.

Puede leer: A tres meses de las elecciones legislativas: así se acomodaron las listas para el Congreso 2026

Senado aprueba restitución de la mesada 14 para docentes oficiales

Durante la sesión, el Senado aprobó la restitución de la mesada 14 para todos los docentes oficiales, convirtiéndose en uno de los temas más destacados de la jornada.

El senador Alejandro Carlos Chacón, ponente del proyecto, destacó la importancia de esta decisión:

“Este es uno de los proyectos emblemáticos de la legislatura. Quienes lo respaldan pueden sentirse orgullosos y contarles a los profesores que hicieron parte de la devolución de la mesada catorce al magisterio, un derecho que perdieron hace muchos años”, dijo.

Entérese: ¿Por qué Fasecolda y Asofondos le están pidiendo al gobierno Petro instalar una mesa técnica?

¿A quiénes cobijaría el beneficio?

Chacón explicó que la reforma aplicará para docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, quienes volverían a recibir el pago adicional cada año como parte del régimen especial del magisterio.

“La propuesta busca restituir la mesada catorce a todos los maestros oficiales del país. Que vuelvan a recibir ese pago adicional cada año”, señaló.

Vea aquí: Tras caída de la segunda reforma tributaria, Petro amenaza con recortes a inversión, vías 4G y Metro de Bogotá

La medida será hacia futuro, no retroactiva

El senador aclaró que la restitución aplicará de ahora en adelante. Actualmente, solo el 35% de los maestros sigue recibiendo la mesada 14, mientras que el 65% la perdió debido a cambios normativos anteriores.

Temas recomendados

Congreso de la República
Senado
profesores
Reformas
Pensionados
Congreso
Docente
Colombia
