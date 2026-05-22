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Ya hay oferta oficial del Liverpool por una joya de Atlético Nacional

Una de las figuras de la Selección Colombia Sub-17 campeona este año, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Liverpool. El club inglés ya presentó una oferta formal y el acuerdo entró en su fase final.

  • Samuel Martínez tendría su futuro con el Liverpool de Inglaterra. FOTO ATLÉTICO NACIONAL
    Samuel Martínez tendría su futuro con el Liverpool de Inglaterra. FOTO ATLÉTICO NACIONAL
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 60 minutos
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El fútbol colombiano podría estar a las puertas de exportar una nueva joya al balompié europeo. Samuel Martínez, una de las grandes figuras de la Selección Colombia Sub-17 campeona este año, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Liverpool.

Según pudo conocer este diario, el club inglés ya presentó una oferta formal por el joven futbolista, aunque el negocio todavía no ha sido oficializado. Sin embargo, las conversaciones avanzan de manera positiva y el acuerdo se encuentra en una etapa definitiva.

Martínez despertó el interés de varios equipos del Viejo Continente gracias a su destacada actuación en el Sudamericano Sub-17. El colombiano fue una de las principales figuras del combinado nacional campeón y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más observados por los scouts internacionales durante el torneo.

Desde entonces, diferentes clubes europeos siguieron de cerca su evolución, pero fue Liverpool el equipo que tomó la delantera para quedarse con su ficha. Durante mayo, los rumores sobre su futuro crecieron considerablemente y todo apunta a que su destino estará en Inglaterra.

De acuerdo con la información obtenida por EL COLOMBIANO, el acuerdo entre Liverpool y Samuel Martínez está próximo a cerrarse. El jugador firmaría un contrato por cinco años y la operación se concretaría por una cifra cercana al millón de dólares.

Actualmente, la documentación del traspaso se encuentra en “fase final” y solo restan algunos detalles administrativos para oficializar el negocio. Además, se conoció que el futbolista se incorporará al club inglés cuando cumpla la mayoría de edad, en abril de 2027.

Uno de los próximos pasos será completar el proceso de visado y posteriormente realizar el viaje a Inglaterra para presentar los exámenes médicos correspondientes antes de la firma definitiva.

Atlético Nacional, club que ha acompañado el desarrollo del futbolista, también sacará provecho de la operación, ya que conservará un porcentaje de una futura venta, pensando en el enorme potencial que proyecta el juvenil colombiano.

Así, Samuel Martínez se perfila como una de las grandes promesas del fútbol nacional y podría convertirse en el próximo colombiano en vestir la camiseta de uno de los clubes más históricos y exigentes del mundo.

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