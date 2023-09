En ese sentido, el exfuncionario señaló que “no va a tener un viento de cola este segundo año de Gustavo Petro, más bien va a tener viento de frente porque la economía no está creciendo, por el contrario, se está desacelerando porque hay un fenómeno que es de unas magnitudes realmente impresionantes y es la desaceleración del crédito”.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, afirmó que la economía colombiana se está desacelerando y esa atmósfera no le caerá bien al presidente Gustavo Petro , toda vez que las cifras de empleo se pueden revertir y ese es uno de los puntos que las familias consideran más relevante, según encuestas sobre la calidad de vida.

“La economía se está desacelerando y eso no le va a ayudar al presidente porque esas buenas cifras de empleo puede que se reviertan. Y vamos a ver subir otra vez la tasa de desempleo”, expuso.

Hay que mencionar que, según el Dane , la economía colombiana apenas creció 0,3% en el segundo trimestre de 2023 , un desempeño discreto que dejó a la generación de riqueza al borde de una contracción. Y en tanto no crezca la actividad económica, la demanda del sector privado por mano de obra merma, ese es el escenario que Cárdenas está detallando.

“En un escenario de inflación, la gente dice: la inflación ya es un problema resuelto, no. La inflación está en el 11,78%, es una inflación altísima y se va a demorar bastante en bajar. Entonces, el cuadro de una economía que no crece mucho, que tiene una inflación alta, que tiene un comportamiento muy malo del crédito, no es un cuadro bueno”, expuso.

En esas condiciones, desde su óptica, al mandatario le toca hacer una revisión de sus posibilidades para que el costo político de una economía estresada no sea elevado.