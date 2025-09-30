SPEC LNG realizará mantenimiento anual de su terminal de regasificación en octubre

SPEC LNG anunció que entre el 10 y el 14 de octubre realizará su mantenimiento anual programado en la terminal portuaria de regasificación, ubicada en Cartagena.
Esta infraestructura recibe, almacena y transforma el Gas Natural Licuado (GNL) importado en gas natural, que es utilizado tanto por el sector térmico como por otros consumidores industriales en el país.
Desde el inicio de operaciones de SPEC LNG, este mantenimiento se ejecuta cada año con el objetivo de conservar en óptimas condiciones los equipos y sistemas de la terminal, incluyendo la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés).