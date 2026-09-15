Nuevo audio salpica a “los catalanes”: así ha sido su injerencia en las empresas energéticas del Estado

Un nuevo audio de 43 minutos volvió a poner en el centro de la atención a los empresarios catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, esta vez por presuntas gestiones de Grau relacionadas con cargos y contratos en Ecopetrol. El nuevo caso fue revelado por la Unidad Investigativa de El Tiempo. Según el material, la grabación correspondería a un desayuno en el que participaron Juan Carlos Hurtado, entonces presidente encargado de Ecopetrol; Manel Grau y un poderoso contratista identificado como “Víctor”. En la conversación se mencionan contratos, cargos de vicepresidentes y oportunidades de negocio para Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa. También se habla de la hoja de vida de Hurtado y de las presuntas gestiones que habrían permitido su regreso a la petrolera. La conversación también hace referencia a presuntas cuotas en altos cargos de Ecopetrol que estarían relacionadas con Manel Grau, a quien se atribuye una línea directa con el entonces presidente Gustavo Petro. Entérese: “Verónica tiene de testaferros a varios primos. Es una banda de criminales”: Eva Ferrer, amiga de Alcocer, habla de supuesta red de corrupción Una de las voces de la grabación, atribuida a Grau y con acento español, habla además de la llegada de un vicepresidente identificado con las iniciales M. S. y de supuestos intentos para reducir sus competencias dentro de la compañía. “Nosotros logramos a empujones poner en la silla a un vicepresidente que se llama M. S. (...) Es una persona que lleva muchos años en la compañía, que tiene un nivel de conocimiento (...)”, se escucha en el audio. La cuestión es que no es la primera vez que se habla sobre una supuesta injerencia de los catalanes en contratación pública durante el pasado Gobierno, ¿pero de dónde salieron? Manel Grau y Xavier Vendrell son empresarios catalanes de Barcelona, España, que se hicieron cercanos a Gustavo Petro y, especialmente, a la primera dama Verónica Alcocer, desde antes de la campaña presidencial de 2022. Ambos recibieron la nacionalidad colombiana durante la administración de Gustavo Petro. Grau conformó una alianza estratégica de negocios y política con Vendrell, quien es investigado por la justicia española por varios delitos. Parte de la cercanía de Grau con el círculo de Alcocer se debe a la exconsejera presidencial Eva Ferrer, también catalana. Para saer más: Veedurías denuncian a los catalanes Xavier Vendrell y Manuel Grau de mover contratos y nombramientos en Ecopetrol

¿De dónde habría surgido su influencia?

Por toda la data revelada en los escándalos de Grau, se apunta a que su presunta injerencia obedece a una combinación de cercanía personal con Alcocer y Petro, como ya se mencionó, también a una intermediación financiera que llegó incluso a la campaña presidencial de 2022. No obstante, la relación viene de antes. Desde la llegada de Petro a la Alcaldía de Bogotá, los empresarios catalanes buscaron participar en negocios relacionados con publicidad institucional, infraestructura pública, gasoductos, recolección de basuras y proyectos inmobiliarios, según correos revisados por La Silla Vacía.

Entre los negocios mencionados aparece la renovación de la fachada de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), contrato cuestionado por la Contraloría Distrital, además de otros negocios con esa compañía. También figuran el evento de rendición de cuentas de la Alcaldía, un proyecto de torre comercial en San Victorino que no se construyó y la difusión de contenidos de la administración distrital. En esas gestiones aparece Josep Canals, otro empresario catalán que actuó como intermediario y que Petro presentó como asesor de la peatonalización de la Carrera Séptima. Los correos también muestran que Grau y sus socios se referían a Petro con el apodo de “Messi”. Se ha hablado, incluso de intimidación, no es por nada que la propia Ferrer denunció supuestas gestiones de financiación de campaña. Afirmó en audios revelados por Semana que Grau habría entregado dos millones de euros a Verónica Alcocer durante la campaña Petro Presidente y que habría financiado asesores, estudios de opinión, movilizaciones y “bodegas” digitales para ella. Incluso, aseguró que el empresario le hizo un ofrecimiento global y posteriormente la habría amenazado en su propia casa, diciéndole que debía dimitir o “iban a por su reputación”. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones contenidas en los audios atribuidos a Ferrer.

Las injerencias de los Catalanes

ISA: Son varios los episodios relacionados con Grau y Vendrell. Uno de ellos corresponde a ISA y a un supuesto intento de impulsar a Jorge Carrillo como presidente de la compañía en mayo de 2024. Para ese momento, ISA llevaba cinco meses sin presidente tras la salida de Juan Emilio Posada. La junta debía escoger entre varios candidatos y, después de la salida de Ricardo Rodríguez Yee del proceso, se habría intentado incluir a Carrillo. Según el documento, el interés por impulsar a Carrillo no habría provenido de Ricardo Roa, sino directamente del entonces presidente Petro, y detrás de esa gestión estaría Manel Grau, quien habría llamado personalmente a varios candidatos. En otras noticias: “Él se la robó”: amigo catalán de Petro se habría quedado con los 500 millones que ‘Papá Pitufo’ quería meter a la campaña

Hocol: Otro episodio corresponde a Hocol, filial de Ecopetrol, y se habría presentado en marzo de 2025, durante un enfrentamiento entre Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, y Ricardo Roa. Según el relato de Rojas, un intermediario lo puso en contacto con Grau, quien lo citó en un apartamento que Roa tenía arrendado en el norte de Bogotá. Allí, Grau le habría transmitido una propuesta a nombre de la primera dama (Alcocer): mantener el respaldo a Rojas en la presidencia de Hocol a cambio de facilitar el ingreso de una o dos personas mediante nombramientos en la filial. Rojas aseguró que respondió que solamente consideraría hojas de vida que cumplieran con los requisitos técnicos. Le puede gustar: Nuevos audios sacuden a Ecopetrol: expresidente de Hocol señala presunta injerencia de Verónica Alcocer y Manel Grau Hay que recordar que Ecopetrol respondió oficialmente el 10 de julio de 2026 que Grau no tuvo participación en los nombramientos de gerente de Crudos en Bogotá y jefe de oficina en Singapur, cargos para los cuales, según algunos audios filtrados, habría pedido hojas de vida. Ecopetrol: El ingreso de los empresarios catalanes al sector energético colombiano habría ocurrido a través de la empresa Applus, con la que, según La Silla Vacía, buscaron negocios con el Grupo Energía Bogotá (GEB) durante la gestión de Ricardo Roa. En el Grupo Ecopetrol, un antecedente señalado por esa investigación se remonta a 2024, cuando se reveló un presunto intento de direccionar contratos y nombramientos en Cenit, filial de transporte de hidrocarburos. Consulte: ¿Por qué están queriendo meter a la brava a Carrillo en ISA? En ese episodio aparece el empresario Danilo Romero, contratista de PDVSA y socio de Gregorio Grau en Colenergy Group SA, empresa constituida en Panamá y vinculada a Romero. Romero es además compadre del presidente Gustavo Petro y pagó el viaje que el entonces presidente electo realizó con su familia a Florencia, Italia, después de las elecciones de 2022. Según una grabación revelada por La Silla Vacía, un empresario aseguró a un directivo de Cenit que Romero hacía parte de un grupo interesado en “mover puestos” y “pagar compromisos” de campaña desde la compañía.

El directivo rechazó el ofrecimiento, grabó la reunión y presentó una denuncia ante la línea ética de Ecopetrol. Romero y Alexander Cadena, presidente de Cenit, negaron haber participado en la reunión o conocer los ofrecimientos mencionados y afirmaron que sus nombres fueron utilizados sin autorización.

Auditoria forenses en proceso

La junta directiva de Ecopetrol aprobó el 22 de agosto de 2026 una auditoría forense para determinar posibles casos de tráfico de influencias, corrupción, sobornos y nombramientos irregulares. La auditoría fue aprobada bajo la instrucción del nuevo presidente de la junta, Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones, y con conocimiento del ministro de Hacienda, Miguel Gómez. El expediente contempla un capítulo específico para establecer si Vendrell y Grau tuvieron injerencia en contratos o nombramientos de Ecopetrol. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. También se investigan otros asuntos relacionados con alias mencionados en las grabaciones, como “el bachiller”, vinculado en el material al supuesto pago de $5.000 millones para el regreso de un exfuncionario tras el derrame de Lizama, y “la costilla”, relacionado con contratos de mantenimiento de plantas. La auditoría también incluye dos asuntos relacionados con Ricardo Roa: el caso del apartamento 901 y la compra de las plantas Termomorichal I y II por US$42 millones. Los resultados de dicha auditoría y las investigaciones de las entidades judiciales determinarán la responsabilidad de los llamados catalanes en dichos casos. Entérese: Ecopetrol disparó en 235% sus ganancias en el segundo trimestre por repunte del precio del petróleo Bloque de preguntas y respuestas