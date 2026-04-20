¿Hubo riesgo en El Dorado? Lufthansa explica por qué su avión casi choca con uno de carga en Bogotá

La noche del domingo 19 de abril, el espacio aéreo de la capital colombiana fue escenario de minutos de alta tensión. Un Boeing 787-9 de la aerolínea alemana Lufthansa y un Boeing 777 de Qatar Cargo estuvieron a punto de colisionar mientras se aproximaban para aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Tras la difusión de videos ciudadanos y datos de radar que evidenciaron la cercanía de las aeronaves, Lufthansa rompió el silencio y entregó su versión oficial de los hechos.

De acuerdo con el Grupo Lufthansa, el vuelo LH 542, que cubría la ruta Frankfurt-Bogotá, sufrió un “encuentro cercano” con el avión de carga qatarí. La compañía europea señaló que la responsabilidad de la separación reducida recayó en una instrucción imprevista desde la torre de control.

“Según Aerocivil, debido al cierre temporal de una pista, todo el tráfico fue desviado repentinamente a otra pista, lo que provocó que el avión de carga operara por debajo de la altura de aproximación requerida, dando lugar a una separación reducida”, detalló la aerolínea en su comunicado.