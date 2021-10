Lisandro Junco Riveira dice que tiene “buenos dientes” para luchar contra la evasión en Colombia y que los resultados lo demuestran: mientras la Ley de Inversión Social busca un recaudo de $15,6 billones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) ya ha recaudado esa cantidad en nueve meses persiguiendo evasores.

Junco llegó a la Dian en 2013 como subdirector de Control Cambiario y después fue subdirector de Fiscalización Internacional. Luego, en febrero de este año, el presidente Iván Duque lo nombró como cabeza de la entidad. Así, con 39 años, es uno de los directores más jóvenes que ha tenido la entidad. El primero fue Santiago Rojas, quien ocupó este cargo en 2002, cuando tenía 35 años

En entrevista con EL COLOMBIANO, Lisandro Junco habló sobre el funcionamiento de los días sin IVA, el intercambio de información financiera con otras entidades y su pronunciamiento frente a su aparición en los llamados Pandora Papers, una investigación periodística basada en una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta y elusión fiscal de varias personalidades.

¿Cuánto dejará de recibir el Gobierno durante los días sin IVA y de cuánto será el recaudo?

“Los días sin IVA se crean en la Ley de Crecimiento y es una herramienta diferente a los llamados Tags Holidays o vacaciones tributarias, porque acá hay varios ingredientes. El primero es que se trata de una apuesta para luchar contra el contrabando, que el ciudadano entienda, a través de economía conductual, que puede comprar legal. Lo segundo es que esto lo implementamos a través de un decreto de emergencia en el que subimos los topes y ampliamos los productos en pro de la reactivación del país. El margen que realmente pierde el Gobierno colombiano con el IVA es muy poco. Son $317.000 millones que no vamos a recaudar en esos tres días, pero que permiten una mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos. Aún es incierto el nivel de ventas, por lo que no tenemos certeza de cuánto será el recaudo”.

¿Y cuál es la estrategia para controlar los topes?

“Entre los principales cambios que hay frente a 2020 está el uso del efectivo. Nosotros decíamos que para tener trazabilidad y control solo se podían usar medios de pago electrónicos. Este año, en las discusiones que tuvimos con el Congreso, se abordó el efectivo, un medio de pago que no nos gusta mucho. Por esta razón propusimos el uso de la factura electrónica, ya que esta nos va a permitir saber si las personas compran lo que tienen que comprar y establecer si cumplieron con los topes o si se trasladaron de un lugar a otro. Aquí juega un papel fundamental el principio de la buena fe”.

Cambiando un poco de tema, ¿cómo va la declaración de renta sugerida?

“Ya tenemos más de un millón de contribuyentes nuevos y más de 4 millones de declarantes. La declaración sugerida nos ha permitido un mayor control. A las personas que les hemos mandado esta declaración, pero no la han pagado ni la han presentado, se convierten en evasores. También arrancamos este año con declaraciones sugeridas de IVA. Es casi una fiscalización en la sombra: te estamos diciendo que tienes que pagar IVA sin sanciones ni intereses, si no lo haces, te vamos a fiscalizar o, incluso, puedes ir a la cárcel”.

Usted afirmó que la mejor manera de atacar los evasores es con la factura de renta...

“Así es, y esta comenzará a regir el primero de enero de 2022 con las empresas, en el calendario marzo-abril. Luego seguirán las personas naturales. Es como el predial, si tú no lo pagas al siguiente día te embargan y no te hacen un proceso de fiscalización porque ya saben tus bases gravables, que es el avalúo catastral de tu casa. Acá estamos haciendo lo mismo, ya sabemos la base gravable que son los ingresos y los deducibles. En este caso, hay tres opciones: la pagas; la puedes anular; o, si no la pagas, la Dian te la cobra. Hasta el momento, hay 400.000 contribuyentes identificados que tendrían que haber pagado $3 billones”.

¿Cómo va el recaudo de evasión fiscal y con cuánto se proyecta cerrar este año?

“Vamos bien. En el recaudo general hasta septiembre de 2021 llegamos a los $130 billones. Esto es significativo porque en nueve meses hemos puesto casi lo que se puso en el 2016, lo que nos pone en un crecimiento cercano al 104% de cumplimiento de metas. Si lo comparamos con el año pasado, hemos recaudado un 16% más. Así que hoy estamos llegando a un superávit de $4,5 billones de más. En recaudo por fiscalización, es decir, declaraciones que tenemos de gente que reconoce su deuda, hay $2,9 billones. En recaudo por morosidad tenemos cerca de $12 billones. Eso nos pone cerca a los $15 billones recogidos en la lucha contra la evasión. Esperamos cerrar este año con un recaudo de $16,6 billones”.

¿Cuál es su respuesta sobre su aparición en la reciente investigación de los Pandora Papers?

“Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos, en la página de la función pública, la página de la Dian y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de Twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos. Mis declaraciones y todo mi proceder está abierto a las autoridades. Tal como se prueba en mi declaración de activos en el exterior, tengo en Estados Unidos, país que no es un paraíso fiscal. No tengo activos ni en Chipre, ni en Londres. Que tampoco son paraísos fiscales. Por mi parte, seguiré liderando la lucha contra la evasión, elusión y el contrabando”.