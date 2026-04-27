Fiscalía desarrolla operativo de extinción de dominio a más de 300 tiendas de Lili Pink en Colombia

La Fiscalía General de la Nación avanza en un proceso de extinción de dominio que afecta a más de 300 establecimientos de la marca reconocida marca de ropa interior Lili Pink, en el marco de una investigación por contrabando. Como parte de estas acciones, se prevé que algunos de estos locales queden bajo administración provisional del Estado mientras avanza el proceso. Lo que se conoce es que los operativos se están desarrollando en distintas ciudades del país, incluida Bogotá, y estarían relacionados con un presunto caso de contrabando de productos textiles. La investigación también es contra varios de sus directivos por su presunta participación en delitos de lavado de activos y contrabando de textiles. De acuerdo con las indagaciones, la empresa habría sido supuestamente utilizada como una fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país, así como para canalizar recursos de origen ilícito dentro del mercado local. Le puede gustar: Golpe al contrabando en Barrio Colombia: Dian incautó mercancía por más de $15.500 millones El proceso judicial apunta a esclarecer el funcionamiento de una supuesta red que habría aprovechado la estructura comercial de la marca para mover productos sin cumplir con los requisitos legales, afectando la competencia y el comercio formal.

Una red que comenzó a investigarse hace casi cinco años

Parte de este proceso comenzó a investigarse hace casi cinco años, en la administración de Lisandro Junco en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). En ese entonces, la Dian le contó en primicia a EL COLOMBIANO que venía implementado una avanzada herramienta tecnológica denominada “el Ojo de la Dian”, un software que actúa como un sistema de vigilancia interna para monitorear en tiempo real el comportamiento de sus funcionarios.

Ese programa emite alertas ante conductas sospechosas, como la consulta injustificada de datos de terceros o trámites de devolución de IVA irregulares, con el fin de identificar a empleados corruptos que filtran información confidencial a redes criminales. Conozca: Dian alerta sobre estafa que cobra falsos aranceles en envíos internacionales que llegan a Colombia

Gracias a esta tecnología, las autoridades están cerca de desmantelar una de las mayores redes de contrabando en Colombia, liderada por un influyente empresario del sector textil en la Costa Caribe. Esta organización habría ingresado ilegalmente mercancías por más de 20 millones de dólares anuales durante dos décadas, y su caída representa uno de los golpes más contundentes contra la economía ilegal y la corrupción institucional en el país. “Esto viene desde el 2022, mire todo los que se demoró la Fiscalía en poder dar esta orden de allanamiento, cuatro años, increíble que sea tan lenta la justicia, pero por fin llegó”, contó Junco este lunes 27 de abril.

¿Cómo han sido los operativos contra Lili Pink?

Como parte de las acciones, el CTI de la Fiscalía ejecutó allanamientos técnicos y procedimientos de extinción de dominio en más de 300 establecimientos comerciales. Estas diligencias se desarrollaron de manera simultánea en distintas ciudades del país, entre ellas Bogotá e Ibagué. Los operativos buscan recolectar pruebas y asegurar bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas. La magnitud de la intervención refleja el alcance de la investigación y el tamaño de la operación comercial bajo análisis.

Entérese: Primera cuota de impuesto al patrimonio dejaría desfase de $1,72 billones, ¿Gobierno infló la meta? En paralelo a los allanamientos, las autoridades confirmaron la captura de varias personas presuntamente vinculadas al esquema ilegal. Aunque el número exacto de detenidos puede variar conforme avanza la investigación, se ha establecido que hubo detenciones simultáneas en el marco de los operativos. Estas capturas forman parte de la estrategia para desarticular la red y avanzar en la judicialización de los responsables, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

¿Qué pasará con los locales intervenidos?

Debido a los procesos de extinción de dominio en curso, se prevé que una parte importante de los establecimientos intervenidos pase a ser administrada provisionalmente por el Estado. Esta gestión estaría a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de custodiar y administrar bienes incautados mientras se define su situación jurídica.

Origen y estructura empresarial de la marca

Lili Pink fue creada hace 20 años por los hermanos David y Max Abadi, hijos de Hyman Abadi, empresario colombiano de origen judido y que fue un referente del sector textil. En menos de dos décadas, Lili Pink logró posicionarse como la principal cadena de ropa interior femenina en Colombia. En el segmento de ventas al detal, superó a todos sus competidores, incluida Leonisa, consolidándose como líder indiscutible en el comercio minorista. Años después, hacia 2015, la marca fue vendida al holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su principal propietario. En Colombia, la operación y el modelo de franquicias están a cargo de Fast Moda S.A.S., empresa responsable de la expansión y funcionamiento de la marca en el país. A corte de 2024, la sociedad contaba con un patrimonio de $31.867 millones. Asimismo, reportaba ingresos anuales por $514.881 millones y un indicador de endeudamiento bastante considerable: 89,6%. Esta franquicia puede generar más de 2.300 trabajadores en áreas como ventas, administración de tiendas, logística y diseño. Entérese: Software de la Dian pescó a un zar del contrabando

Bloque de preguntas y respuestas: