Fiscalía desarrolla operativo de extinción de dominio a más de 300 tiendas de Lili Pink en Colombia

La Fiscalía General de la Nación avanza en un proceso de extinción de dominio que afecta a más de 300 establecimientos de la marca reconocida marca de ropa interior Lili Pink, en el marco de una investigación por contrabando.
Como parte de estas acciones, se prevé que algunos de estos locales queden bajo administración provisional del Estado mientras avanza el proceso.
Lo que se conoce es que los operativos se están desarrollando en distintas ciudades del país, incluida Bogotá, y estarían relacionados con un presunto caso de contrabando de productos textiles.
La investigación también es contra varios de sus directivos por su presunta participación en delitos de lavado de activos y contrabando de textiles. De acuerdo con las indagaciones, la empresa habría sido supuestamente utilizada como una fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país, así como para canalizar recursos de origen ilícito dentro del mercado local.
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El proceso judicial apunta a esclarecer el funcionamiento de una supuesta red que habría aprovechado la estructura comercial de la marca para mover productos sin cumplir con los requisitos legales, afectando la competencia y el comercio formal.