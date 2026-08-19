Estos son los 30 líderes jóvenes que están transformando a Colombia según la revista Forbes

Sin superar los 30 años, ya hay deportistas, emprendedores, artistas, científicos y líderes sociales que, con sus transformaciones en sus respectivos sectores, se impulsan como una nueva generación de liderazgo en Colombia. La revista Forbes hizo un listado de los más destacados. A través de su publicación Forbes Colombia 30 Under 30, este medio busca celebrar el potencial del ecosistema nacional, identificando a personas que redefinen el futuro mediante ideas innovadoras, empresas con alto potencial de crecimiento, propuestas culturales e iniciativas sociales. El escalafón lleva más de una década realizándose en Colombia y ya en ediciones anteriores ha distinguido a personalidades nacionales como Egan Bernal, Luis Díaz, Camila Osorio y Beéle. Igualmente, a nivel mundial, en años atrás han formado parte de esta selección líderes como Mark Zuckerberg, Daniel Ek, Melanie Perkins y Vitalik Buterin. Para ingresar a este listado, la revista tuvo en cuenta no solo el impacto económico basado en ingresos o el tamaño de sus empresas, sino la capacidad para innovar y transformar industrias. En la conformación de este conjunto de jóvenes destacados se contó con la opinión de expertos musicales, analistas deportivos, directivos de universidades, líderes industriales, emprendedores y antiguos miembros del listado. Lea también | Mes negativo para los más ricos del mundo: las fortunas del Top 10 de Forbes cayeron más de 100.000 millones de dólares

¿Quiénes son los 30 menores de 30 más destacados en Colombia?

La reconocida revista separó a los líderes en cinco categorías: deportes y entretenimiento; negocios y finanzas; tecnología e innovación; ciencia, educación e industrias creativas e impacto social y sostenibilidad. En el campo de deportes y entretenimiento sobresalen Gustavo Puerta, futbolista de la Selección Colombia con un destacado papel en el pasado Mundial, y quien en la temporada pasada logró el ascenso en La Liga de España con el Racing de Santander. Leimor Hamilton Solera, conocido solo como Hamilton, también destaca en esta categoría como cantante al ser uno de los principales exponentes del afrobeat colombiano. La futbolista Mayra Ramírez, el gimnasta Ángel Barajas, el pesista Jeison López, el manager artístico Felipe Toro y los cantantes Kapo y Ela Taubert completan los destacados en este campo. Respecto al impacto social y la sostenibilidad, Valentina Agudelo, fundadora de Salva Health, una empresa con tecnología que detecta de forma temprana las anomalías mamarias, es quien más destaca en este campo. También están Martín Carbonell Giraldo y Santiago Rodríguez Uribe, quienes cofundaron Rocasol, una plataforma digital que facilita la financiación, diseño e instalación de sistemas de autogeneración de energía solar. Santiago y Daniela Barrios también sobresalen por ser los fundadores de Closet Up, una plataforma colombiana de moda circular que se dedica a la compra y venta de ropa de segunda mano. María José Charris, como creadora de la Fundación Milagros, también hace parte del listado. Esta entidad sin ánimo de lucro impulsa la autonomía económica de madres jóvenes y cabeza de hogar en Barranquilla. Andrea García Gómez y Valentina González Ramírez, creadoras de Feminario, una organización que impulsa la autonomía económica de las mujeres en Latinoamérica, completan este sector.

En el área de tecnología e innovación destaca Juan Diego Sánchez, vicepresidente de producto e inteligencia artificial de Rappi Global; el cofundador de la startup de energías limpias Sunnybotics, Santiago Rodríguez; la cofundadora de la plataforma digital para emprendedores Niilo, María Camila Rueda; el CEO de la fintech que conecta criptomonedas con pagos cotidianos Wallib, Cristian David Peñaranda Cuadrado y los cofundadores de la empresa que automatiza el ciclo comercial a otras compañías con inteligencia artificial Vuun AI, Pablo Sánchez y Santiago Gallo. Pasando al campo de negocios y finanzas, el destacado es Santiago Acevedo, quien es cofundador de Kargoru, una agencia de carga internacional y mercado digital nacida en Colombia. No dejando de un lado las empresas logísticas, está el cofundador de Lam Logística, Andrés Felipe García. También se destacan Isabela Rodríguez y Tony Montes, fundadores de Zolvo, la startup encargada de automatizar los procesos administrativos y operativos de las carteras de crédito comercial con inteligencia artificial, y Juan Pisco, fundador de Cifrato, una plataforma que mediante la IA automatiza procesos contables. En este campo también hay espacio para Colombian Visa Services, un bufete de abogados especializados en derecho migratorio. De aquí destaca la joven Daniela Córdoba Díaz. Sofía Tcherassi, directora creativa de Silvia Tcherassi, cierra este grupo. Finalmente, en el sector de ciencia, educación e industrias creativas está la actriz Francisca Estévez, las escritoras Virginia Petro de León y Karim Bernal Lobo; los cofundadores de la empresa de educación no formal, Grupo 500, Sebastián Fernando Flórez Duarte y Andrés Felipe Díaz, y la CTO de la startup de nanotecnología Seebgen, Viviana Gómez. Cristal Carvajal Giraldo, ganadora del Premio Nacional al Inventor Colombiano 2026 al desarrollar un sensor electroquímico para medir con alta precisión y de forma económica la concentración de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), compuesto utilizado en la industria del cacao, cierra el selecto grupo. Siga leyendo: Karol G, Diana Trujillo, Linda Caicedo, entre las mujeres más poderosas de Colombia, según Forbes

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