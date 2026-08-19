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FOMO, devorar y tirar factos: qué significan algunas de las expresiones más usadas por la Generación Z

La Generación Z ha popularizado en redes sociales expresiones como “FOMO”, “farmear aura”, “devorar” y “tirar factos”, cuyo significado puede resultar desconocido para muchas personas.

  • Estas expresiones son utilizadas en redes sociales. FOTO: EL COLOMBIANO.
    Estas expresiones son utilizadas en redes sociales. FOTO: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Desde hace unos meses, en los comentarios de Instagram, X y TikTok, se ha vuelto común leer la expresión “farmear aura”. Esa combinación de palabras mezcla el mundo de los videojuegos con una idea asociada al carisma y la presencia en redes sociales, y se ha convertido en una tendencia que salió de los celulares.

La expresión define el hecho de realizar acciones, gestos o comportamientos que, de manera simbólica, aumentan la percepción de carisma, seguridad, estilo o presencia frente a los demás. Y la capacidad para “farmear aura” ya se está midiendo en “batallas de aura” que jóvenes realizan en diferentes países.

Contexto: ‘Farmear aura’: qué significa, de dónde viene y por qué se volvió tendencia; ¡ya hay batalla programada en Envigado!

Pero esas no son las únicas expresiones que utilizan las generaciones Z y Alpha —la primera, conformada por los nacidos a partir de 1997, y la segunda, por quienes nacieron después de 2010— y que dejan a muchos con la boca abierta cuando las leen o las escuchan.

Una de las más frecuentes es “FOMO”, que proviene de las iniciales de la expresión en inglés Fear of Missing Out, que en español quiere decir “miedo a perderse algo”. Describe la ansiedad que siente una persona cuando piensa que otros están viviendo una experiencia divertida a la que no asistió, como, por ejemplo, un concierto.

Otro término es “devorar”, que dista un poco de la definición habitual. Mientras que en el diccionario significa comer con mucha hambre y prisa, en internet se emplea cuando alguien hace muy bien una tarea, se destaca por algo o se viste muy bien. Cuando ocurre lo contrario, se ha vuelto común decir “ayunaste”.

“En el mood” combina español e inglés. En este último idioma, “mood” quiere decir “humor” o “ánimo”. Así que, cuando en X usted lea que alguien compartió que está “en el mood”, quiere decir que está de buen ánimo o que tiene disposición o ganas de hacer algo en específico.

Por ejemplo, “estoy en mood fiesta” significa que quisiera ir de fiesta o que está de ese ánimo. También puede usarse al ver una imagen o video que representa la manera en que se siente y decir “ese es mi mood”.

Otra expresión que combina esos dos idiomas es “estoy en mi prime”, que significa estar en el mejor momento.

En redes sociales se ha popularizado el verbo “tirar factos”. Se usa cuando alguien hace una afirmación basada en hechos reales o lanza una opinión que muchos comparten o consideran incuestionable. Según algunos portales web, “factos” comenzó a utilizarse con frecuencia cuando Cristiano Ronaldo publicó en Instagram, en 2021, un comentario que decía “Factos”, que en portugués quiere decir “hechos”.

Tal vez uno de los orígenes más curiosos de las palabras famosas de la Gen Z lo tiene el término “funar”. Este proviene del mapuche, idioma del pueblo homónimo de Chile y Argentina, y significa arruinar o echar a perder algo, una definición opuesta a la que tiene actualmente.

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Este verbo comenzó a utilizarse en los últimos años en el contexto de la cultura de la cancelación. Funar consiste en señalar y castigar comportamientos que no son considerados correctos. En ese sentido, si una persona dice “me están funando”, es porque la están atacando masivamente en internet debido a algo que dijo, hizo o de lo que la acusan.

@julianmalooficial Frases de la Generación Z pt. 2 😎 #genz #contenido #amigos ♬ sonido original - JulianMaloOficial

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué significa “farmear aura” en redes sociales?
“Farmear aura” significa realizar acciones, gestos o comportamientos que aumentan simbólicamente la percepción de carisma, seguridad, estilo o presencia de una persona frente a los demás. La expresión proviene del lenguaje de los videojuegos y ahora también se usa en redes sociales.
¿Qué significa FOMO y cuándo se utiliza?
FOMO significa Fear of Missing Out, una expresión en inglés que se traduce como “miedo a perderse algo”. Se utiliza para describir la ansiedad que puede sentir una persona al pensar que otros están viviendo experiencias divertidas o importantes a las que ella no asistió, como un concierto.
¿Qué significa “funar” en redes sociales?
“Funar” significa señalar públicamente a una persona por un comportamiento considerado incorrecto, generalmente en el contexto de las redes sociales. La expresión se ha relacionado con la cultura de la cancelación y, en internet, decir “me están funando” implica que alguien está siendo atacado masivamente por algo que dijo, hizo o de lo que es acusado.

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