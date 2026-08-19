FOMO, devorar y tirar factos: qué significan algunas de las expresiones más usadas por la Generación Z

Desde hace unos meses, en los comentarios de Instagram, X y TikTok, se ha vuelto común leer la expresión “farmear aura”. Esa combinación de palabras mezcla el mundo de los videojuegos con una idea asociada al carisma y la presencia en redes sociales, y se ha convertido en una tendencia que salió de los celulares.

La expresión define el hecho de realizar acciones, gestos o comportamientos que, de manera simbólica, aumentan la percepción de carisma, seguridad, estilo o presencia frente a los demás. Y la capacidad para “farmear aura” ya se está midiendo en “batallas de aura” que jóvenes realizan en diferentes países.

Contexto: ‘Farmear aura’: qué significa, de dónde viene y por qué se volvió tendencia; ¡ya hay batalla programada en Envigado!

Pero esas no son las únicas expresiones que utilizan las generaciones Z y Alpha —la primera, conformada por los nacidos a partir de 1997, y la segunda, por quienes nacieron después de 2010— y que dejan a muchos con la boca abierta cuando las leen o las escuchan.

Una de las más frecuentes es “FOMO”, que proviene de las iniciales de la expresión en inglés Fear of Missing Out, que en español quiere decir “miedo a perderse algo”. Describe la ansiedad que siente una persona cuando piensa que otros están viviendo una experiencia divertida a la que no asistió, como, por ejemplo, un concierto.

Otro término es “devorar”, que dista un poco de la definición habitual. Mientras que en el diccionario significa comer con mucha hambre y prisa, en internet se emplea cuando alguien hace muy bien una tarea, se destaca por algo o se viste muy bien. Cuando ocurre lo contrario, se ha vuelto común decir “ayunaste”.