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Prometían ganancias del 25 % exportando plátano, pero terminaron en una supuesta estafa de $200.000 millones

Entre las víctimas habría campesinos, desplazados, docentes rurales y mujeres cabeza de familia de Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.

  • Uno de los acusados se entregó a la Fiscalía. Foto: cortesía de la fiscalía.
    Uno de los acusados se entregó a la Fiscalía. Foto: cortesía de la fiscalía.
El Colombiano
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hace 41 minutos
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La promesa parecía difícil de rechazar: invertir dinero en un negocio relacionado con la exportación de plátano y recibir una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles.

Por esa oferta, miles de personas habrían entregado sus ahorros, vendido bienes e incluso adquirido préstamos para participar en un esquema que ahora es investigado por la Fiscalía General de la Nación como una presunta captación masiva e ilegal de recursos.

La Fiscalía judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos, señalados de haber participado en una estructura que entre 2021 y 2024 habría recibido cerca de $200.000 millones de aproximadamente 8.000 personas.

Entérese: Así engañaron a más de 1.000 personas con falsas agencias de viajes en Medellín

Así funcionaba el esquema

De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la captación habría comenzado a través de una comercializadora y exportadora y posteriormente continuó mediante una cooperativa.

La estructura ofrecía dos modalidades de vinculación. La primera consistía en la supuesta compra de plátano a productores para comercializarlo en mercados nacionales e internacionales. La segunda invitaba a terceros a convertirse en “asociados” o “socios ocultos” mediante contratos de cuentas en participación.

A cambio de los aportes económicos, se prometían ganancias periódicas derivadas de la comercialización del producto agrícola.

Víctimas vulnerables

Según la Fiscalía, los afectados se concentraban principalmente en municipios de Antioquia como Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, pero también identificaron víctimas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.

Durante las audiencias, la entidad señaló que muchas de las personas que entregaron dinero pertenecían a poblaciones vulnerables.

Entre ellas habría mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, docentes rurales, campesinos y agricultores que confiaron sus ahorros a la organización.

La Fiscalía aseguró que algunos inversionistas incluso recurrieron a créditos bancarios, préstamos informales conocidos como “gota a gota” y a la venta de bienes como lotes o animales de pastoreo para reunir el dinero exigido para ingresar al negocio.

Amenazas

Uno de los aspectos más graves expuestos durante las audiencias fue el presunto comportamiento de los responsables cuando comenzaron los reclamos por la falta de pagos.

La Fiscalía relató que varios denunciantes aseguraron haber recibido amenazas para que no acudieran ante entidades como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Economía Solidaria o la propia Fiscalía.

Además, señaló que, una vez comenzaron las dificultades para responder por lo invertido, los responsables habrían dejado de responderle a los afectados y tampoco mostraron interés en devolver los recursos entregados.

Captura y avances del juicio

Araos Borja fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que Suárez Burgos se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Una fiscal especializada les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro de recursos captados, cargos que no fueron aceptados por los procesados.

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Por decisión de los jueces de control de garantías, ambos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial en el que podrán ser castigados con penas de entre 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lea más: Robaban subsidios a víctimas del conflicto suplantando sus identidades: así operaba la red desarticulada en Antioquia

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo funcionaba la supuesta captadora ilegal de dinero ligada al negocio del plátano?
La estructura captaba fondos bajo la fachada de una comercializadora/exportadora y una cooperativa. Prometía a los ciudadanos convertirse en “asociados” o “socios ocultos” para la venta de plátano en Urabá y el exterior, a cambio de una rentabilidad irreal del 25 % cada 25 días hábiles.
¿Cuánto dinero y cuántas personas habrían resultaron afectadas por esta estafa?
Según la Fiscalía General de la Nación, la red habría captado masivamente cerca de $200.000 millones de pesos pertenecientes a aproximadamente 8.000 personas en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.
¿Quiénes son los judicializados por este caso de captación masiva?
La Fiscalía imputó a Mariana Vanessa Araos Borja (capturada en el aeropuerto José María Córdova) y a Alexander Suárez Burgos (quien se entregó a las autoridades). A ambos se les dictó medida de aseguramiento domiciliario tras no aceptar los delitos de captación masiva y no reintegro de dineros.

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