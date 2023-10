Este mismo efecto lo han tenido las demás acciones de Argos. Los títulos ordinarios de la cementera, por ejemplo, han subido 61% en el mismo periodo de tiempo. Pasó se valer $3.049 a $4.910, al cierre del pasado viernes . No obstante, en la primera hora de negociación de este lunes subía 1,83% y cotizaba sobre los $5.000.

Sobre el precio al que puede llegar la acción de Cemargos, el experto dijo qu e aunque hoy está en alrededor de $5.000, “nuestro precio objetivo es cercano a $6.000, pero hay que ver que ese precio está considerando un descuento de Holding cercano a 25%. Ese descuento lo incluimos porque la mayor parte del valor de Cemargos, en nuestro modelo, va a venir de activos listados en Bolsa en donde tendrá una posición no controlante, que serán Summit y Grupo Sura. Si no se considera el descuento, la acción da $8.000”.

Efectos de la subida de la acción en el programa de readquisición

Cementos Argos comenzó desde la semana pasada su programa de readquisición de acciones por $125.000 millones, con el que esperar acortar la brecha entre el precio que refleja la acción en bolsa y el valor fundamental.

Para Juan Camilo Jiménez, de Credicorp, la disparada de las acciones no implica nada para el programa. “El programa está ahí y lo van a seguir ejecutando, ya que me imagino que para el mismo Cemargos este precio sigue siendo atractivo para comprar, por lo que el valor todavía no ha llegado a su precio justo”, dijo. Mientras que para Guardiola, el programa le da gasolina adicional a este momento positivo.