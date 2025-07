De elogiar a Chávez y defender el triunfo de Maduro a dirigir la política exterior: ella es Rosa Villavicencio, la canciller encargada

Además, Villavicencio –una férrea crítica del entonces presidente Iván Duque y quien en más de una oportunidad defendió las posturas del entonces senador Gustavo Petro–, fue adepta del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

Tras su muerte en marzo de 2013, escribió un artículo sobre el mandatario en el que destacó que Chávez “reivindicó a los pobres y les otorgó la dignidad que no le dieron en 150 años los gobernantes anteriores”.

“Chávez ha muerto y nos deja grandes enseñanzas para no repetir la historia. No olvidar su ideario, mantener lo positivo y reformar democráticamente lo no deseable hace parte de la historia de América Latina. No bajar la cabeza, no ser lacayo de nadie y dirigir nuestro destino con nuestros errores y aciertos... Eso no tiene reversa, le duela a quien le duela”, señaló en su momento.