La carta de una venezolana que fue detenida, torturada y condenada a 10 años de prisión por un estado de WhatsApp

Oropeza ya está pronta a cumplir un año encerrada en una cárcel venezolana. Su salud física y mental se ha venido deteriorado notablemente. Una carta enviada a sus padres es la muestra de lo mal que la está pasando, porque refleja que a ella “ya no le quedan fuerzas” para continuar con su vida.

“Estoy perdiendo la esperanza. Me siento sola. Solo le pido a Dios que no me abandone, que le dé fuerzas a mi familia para resistir este dolor”, se lee en un fragmento.

Y continúa en la misiva: “No quiero que me vengan a ver con esta tristeza en los ojos. No quiero que me sigan esperando con esperanzas cuando yo misma me he rendido. Solo quiero pedirles perdón por haber arruinado mi vida y la de ustedes con ella. (...) Ustedes merecen alegría, merecen una vida que les devuelva el amor que les ha sobrado... y ya no sé si tenga fuerzas para ser esa hija. Ya no sé si tenga fuerzas para seguir respirando”.