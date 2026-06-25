Kylie Jenner y Meta lanzan nuevas gafas inteligentes, ¿cuánto valen?

La empresaria e influencer Kylie Jenner presentó en Nueva York una nueva línea de gafas inteligentes desarrollada en alianza con Meta y EssilorLuxottica, una apuesta con la que las compañías buscan acercar la inteligencia artificial al mundo de la moda y el estilo personal.
El lanzamiento se realizó el 23 de junio de 2026 durante un evento en la ciudad estadounidense, donde Jenner apareció luciendo un vestido vintage de Gucci. Allí reveló las nuevas Meta Glasses by Kylie, una colección integrada por 26 estilos que combina diseño, tecnología y funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial.
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La propuesta busca diferenciarse de otros dispositivos wearables mediante una estética inspirada en la moda de los años noventa. En particular, las Meta Starfire Kylie Edition destacan por incorporar una montura ovalada, delgada y elegante, alejándose de la apariencia más rígida y tecnológica que suele caracterizar a este tipo de productos.