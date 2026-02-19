x

Periodista australiana pide perdón tras salir ebria en transmisión en vivo

Lo que debía ser un reporte deportivo desde Italia terminó en polémica: la periodista australiana Danika Mason admitió que había bebido antes de salir en vivo y luego ofreció disculpas públicas por el incidente.

  • Danika Mason durante una transmisión en vivo que se volvió viral tras admitir que había consumido alcohol antes de salir al aire.
El Colombiano
El Colombiano
19 de febrero de 2026
bookmark

La periodista australiana Danika Mason protagonizó un incómodo momento durante una transmisión en vivo que rápidamente se viralizó en redes sociales. La reportera, visiblemente desorientada, realizó una salida al aire que generó sorpresa entre sus compañeros y cuestionamientos entre los televidentes.

Conozca: Él es Mikhail Shaidorov: Oro olímpico en patinaje artístico y sorpresa ante Ilia Malinin

El incidente ocurrió mientras cubría un evento previo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 desde la localidad italiana de Livigno para el programa Today, del Canal Nueve de Australia. Durante su intervención, Mason presentó dificultades para mantener la coherencia en su discurso, hizo pausas irregulares y realizó comentarios fuera de contexto, incluyendo referencias al precio del café en Estados Unidos y a iguanas, sin conexión clara con la información deportiva.

Lo que comenzó como un informe rutinario terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. Desde el estudio, el presentador Karl Stefanovic intentó aliviar la tensión con un comentario atribuyendo la situación a las bajas temperaturas, mientras la transmisión continuaba sin interrupciones.

En redes sociales, el video acumuló miles de reproducciones y generó todo tipo de reacciones: algunos usuarios expresaron preocupación y críticas por la falta de profesionalismo, mientras otros enviaron mensajes de apoyo a la periodista.

La polémica escaló cuando incluso el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se refirió al episodio y sugirió que factores como el agotamiento o el cambio de horario podrían haber influido en lo ocurrido.

Lea aquí: Lo que debe saber sobre Jutta Leerdam, la influencer que ganó oro olímpico en patinaje de velocidad

Un día después, Mason decidió pronunciarse públicamente y ofrecer disculpas. Reconoció que había consumido alcohol antes de salir al aire y admitió que fue un error. “Estoy bien, probablemente solo un poco avergonzada. Evalué mal la situación y no debí haber bebido, especialmente con el frío, la altitud y sin haber comido”, expresó.

La periodista, quien también cubre la liga de rugby australiana, aseguró que asume la responsabilidad por lo sucedido y agradeció el respaldo de colegas y seguidores, quienes destacaron su trayectoria y experiencia profesional.

Deportes
Juegos Olímpicos
Olímpicos de invierno
Periodistas
Alcohol
Italia
Ilia Malinin
