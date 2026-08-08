“Colombia va a empezar a vivir un nuevo aire”: presidente Grupo Argos

El Grupo Argos lanzó la iniciativa ACE 1.0 (Argos Convergence Effort), una estrategia con la que busca acelerar el crecimiento de sus negocios, fortalecer la rentabilidad y cerrar la brecha entre el precio de mercado de su acción y su valor fundamental.
El presidente de la compañía, Juan Esteban Calle, afirmó que el programa también representa “un voto de confianza en el futuro de Colombia” y aseguró que el país “va a empezar a vivir un nuevo aire” con la llegada del nuevo gobierno.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el empresario explica los alcances de esta transformación, que incluye la consolidación de Grupo Argos Asset Management, una recompra de acciones por $500.000 millones y la meta de aumentar el Ebitda consolidado en 70% durante los próximos 24 a 36 meses.