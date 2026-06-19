“Fue un gobierno de grandes reformas, pero de pocos consensos”, presidente de Anif

Este domingo se celebran una de las elecciones presidenciales más polarizadas de las últimas décadas, José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, hizo un balance económico de los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro. Además de hablar sobre las principales tareas del próximo mandatario para atender el creciente problema de caja del Estado.
López no se guardó las críticas al actual Gobierno, así como brindó un análisis sobre algunas de la propuestas de los actuales candidatos y lo que le espera al país en caso de que lleguen a la Casa de Nariño.
López advierte que Colombia atraviesa “una crisis fiscal en ciernes”, habla de una oportunidad perdida en la discusión sobre la edad de pensión y explica por qué, a su juicio, el salario mínimo de los últimos años respondió más a un cálculo electoral que a una decisión técnica. Esta es la conversación completa.