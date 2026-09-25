José Camilo Manzur renunció a Asocodis tras 20 años y llega a la Junta Directiva de Ecopetrol

La Junta Directiva de Ecopetrol tendrá entre sus integrantes a José Camilo Manzur Jattin, quien renunció a la presidencia de la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica (Asocodis), después de permanecer 20 años al frente del gremio. La salida fue confirmada por la asociación el 24 de septiembre, luego de recibir la carta de renuncia del dirigente. Su llegada a la petrolera se da tras ser elegido como miembro independiente de la nueva junta, durante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del pasado 15 de septiembre, en la que se aprobó la plancha presentada por el Gobierno Nacional.

Con la decisión, Manzur termina su etapa en una organización que reúne a empresas dedicadas a distribuir y comercializar energía eléctrica en Colombia.

¿Qué pasará con Asocodis tras la salida de Manzur?

La asociación informó que su junta directiva pondrá en marcha los procedimientos institucionales para asegurar la continuidad de la gestión y establecer los pasos a seguir tras la renuncia de su presidente. Las 21 compañías afiliadas también reconocieron el trabajo de Manzur durante sus dos décadas en el cargo. Según el gremio, durante ese periodo acompañó a las empresas en distintas etapas de transformación de la industria y participó en la elaboración de propuestas relacionadas con la prestación del servicio público de energía. En su pronunciamiento, Asocodis señaló que el dirigente deja una organización consolidada, con capacidad técnica para seguir participando en las discusiones sobre el futuro del sector eléctrico. La asociación agregó que cuenta con el conocimiento, la experiencia y el talento humano para mantener sus actividades y presentar propuestas frente a los retos de la industria.

La salida de Asocodis coincide con su incorporación a la junta de Ecopetrol, que quedó integrada por nueve miembros: seis nuevos y tres que permanecieron en sus cargos. Este órgano tiene entre sus responsabilidades definir la dirección estratégica de la compañía. En su sesión del 24 de septiembre, además, designó a Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de Ecopetrol. Así, Manzur continuará vinculado al sector energético desde la junta directiva de la principal compañía petrolera del país, tras dos décadas de liderazgo en el gremio de los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica. Con información de Colprensa-Vanguardia* Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas