David Murcia, condenado por caso DMG, fue trasladado a cárcel de máxima seguridad en Santander

David Murcia Guzmán, fundador de la extinta DMG, dejó la cárcel La Picota, en Bogotá, y fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad en Santander. El movimiento se concretó este sábado 29 de agosto y vuelve a poner en el foco al hombre que protagonizó uno de los mayores escándalos de captación ilegal de dinero en Colombia.
Murcia ingresó hacia las 5:00 de la tarde a la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón. Ahí comenzó el protocolo de recepción para establecer las condiciones de reclusión del interno, con valoraciones médicas, psicológicas y de tratamiento penitenciario.
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De acuerdo con la información conocida por El Tiempo sobre su ingreso, el fundador de DMG podría quedar recluido en alguno de los pabellones 7, 8 o 9, considerados entre los sectores de mayor control del establecimiento.
David Murcia Guzmán llegará a un penal donde ya se encuentran recluidos presuntos integrantes y condenados por organizaciones criminales con presencia en Medellín y otras regiones del país. Su traslado a Palogordo ocurrió pocos días después de que ese establecimiento recibiera internos provenientes de la cárcel de Itagüí, Antioquia.
Entre los presos trasladados están Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, relacionado con estructuras de la Oficina de Envigado y Los Pesebreros, y José Ómar Henao Acevedo, alias Omitar, señalado como antiguo cabecilla de Los Pachelly.