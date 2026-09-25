“No vengo a maquillar realidades”: Gutiérrez asume la Presidencia de Ecopetrol con la alerta por caída de reservas

Desde la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, el nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, presentó este viernes las principales líneas de lo que denominó una nueva etapa para la petrolera estatal. El administrador de empresas asumirá formalmente el cargo el próximo lunes 28 de septiembre. Durante la denominada ‘Ceremonia del Renacer de Ecopetrol’, encabezada por el presidente Abelardo De la Espriella, Gutiérrez reconoció que llega a la compañía en un momento complejo, pero aseguró que ve la situación como una oportunidad para recuperar el valor de la empresa. “Asumo el liderazgo de la empresa más importante de la República en un momento de crisis, un punto de inflexión donde no caben ni las medias tintas ni la vacilación”, afirmó. El nuevo presidente señaló que uno de sus principales objetivos será recuperar la confianza en Ecopetrol y fortalecer sus resultados operativos y financieros. La compañía, además, será sometida a una auditoría forense para revisar denuncias y actuaciones de administraciones anteriores. “Siempre he asumido las crisis como oportunidades y esta vez no será la excepción”, dijo Gutiérrez, quien vinculó su llegada a la nueva política pública impulsada por el Gobierno. Siga leyendo: ¿Ecopetrol cambiará de rumbo con nuevo presidente y junta cercana a De la Espriella?

Más exploración y reservas para Ecopetrol

Uno de los principales ejes planteados por el nuevo presidente será aumentar la exploración y la incorporación de reservas de petróleo y gas. Gutiérrez advirtió sobre la situación de las reservas del país. “El país enfrenta un horizonte energético estrecho, con reservas irrisorias de tan solo 7,4 años en petróleo y 5,9 años en gas”, afirmó. Frente a este escenario, sostuvo que la meta será dejar a Ecopetrol con reservas para las próximas décadas y fortalecer la seguridad energética de Colombia. Para ello, anunció que la compañía avanzará en proyectos convencionales y no convencionales, además de continuar con la exploración de yacimientos offshore. También planteó la implementación de fracking como parte de la estrategia para ampliar las reservas. “Buscaremos alianzas importantes con el Gobierno de Estados Unidos para ser incluidos entre los países con condiciones favorables para hacer negocios, abriendo puertas que nos permitan aumentar las reservas de petróleo y gas”, señaló.

Gas, energía y nuevos retos para la petrolera

El abastecimiento de gas será otro de los asuntos prioritarios durante su administración. Gutiérrez incluyó entre los “retos medulares” la exploración y el aumento de reservas, el suministro de gas y el fortalecimiento del negocio de hidrocarburos en sus diferentes líneas. También mencionó la necesidad de mejorar la confiabilidad del sistema energético frente a fenómenos climáticos, así como atender controversias tributarias y judiciales de alto impacto que, según dijo, fueron heredadas por la actual administración. “Mi gran obsesión será articular a Ecopetrol, sus filiales, los generadores, los ministerios, entidades gubernamentales, socios privados, autoridades territoriales, comunidades étnicas y reguladores para sentarlos en una misma mesa”, afirmó. El propósito, explicó, será coordinar a los diferentes actores del sector para fortalecer la capacidad de la empresa y generar beneficios para los colombianos. Conozca aquí: Luis Felipe Henao denuncia por injuria y calumnia a exjefe de Cumplimiento de Ecopetrol

El nuevo presidente de la estatal petrolera, Joaquín Gutiérrez Caballero.

Ecopetrol tendrá sede alterna en Barranquilla

Uno de los anuncios nuevos de Gutiérrez fue la creación de una sede alterna de Ecopetrol en Barranquilla, con la intención de fortalecer la presencia de la empresa en la región Caribe. “Barranquilla tendrá una sede alterna. Será un abrazo entre el río y el mar que acerca la energía del país a quienes la sueñan desde la orilla”, expresó. Gutiérrez también hizo referencia al objetivo de recuperar el valor y la confianza alrededor de la petrolera estatal. “Volveremos a recuperar la joya de la corona, que no es de los políticos, sino de todos los colombianos”, afirmó. El nuevo presidente sostuvo que los principios de trabajo, honestidad, transparencia, firmeza, disciplina y consenso dentro de la legalidad serán los criterios que orientarán su gestión. “Hoy empieza una nueva era, una alianza basada en la articulación de todos los actores para llevar el mayor beneficio a cada colombiano en cada rincón de la geografía y conseguir que Ecopetrol renazca para cumplir con su verdadera misión: ser el motor de desarrollo de la patria”, manifestó.

¿Quién es Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol?