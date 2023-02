Sobre los pasos a seguir ante el regulador aéreo de Colombia, el empresario comentó que primero espera la respuesta de Viva, y de eso dependerían las gestiones pertinentes. “Desde el punto de vista de autoridades esta debería ser una aprobación muy simple, porque no existe una ruta en común entre estas compañías, no habría concentración de mercado, se fortalecería la libre competencia y habría más rutas”.

Otro radar

Sobre el ofrecimiento hecho por JetSmart, Viva indicó que se encuentra revisando las posibles implicaciones que este anuncio pueda tener en el desarrollo del proceso que se adelanta ante la Aerocivil.

No obstante, horas antes de conocerse esta posibilidad EL COLOMBIANO había dialogado con Félix Antelo, presidente de Viva, sobre la situación de la empresa, y los avances de la pretendida alianza con Avianca, toda vez que ayer terminó el plazo de diez días que había fijado la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de Aerocivil, para que todos los interesados suministraran información que pudiera aportar elementos de utilidad para el análisis de esta operación.

Uno de los interrogantes a Antelo fue puntualmente sobre el nivel de recursos que requiere hoy la empresa aérea, a lo que respondió: “Esa cifra no la puedo dar. Lo que necesita Viva es un accionista que ya existe, es el mismo accionista de Avianca (Investment Vehicle 1 Limited) que requiere que se le permita entrar a la administración de la empresa y ejercer sus derechos políticos, es decir, poner plata y tomar decisiones sobre rutas o flota. Así que el monto habrá que discutirlo con ese accionista cuando entre, y mientras eso no ocurra no podremos avanzar”.

Vale anotar que la solicitud de integración fue presentada hace justamente seis meses, recién posesionado el gobierno de Gustavo Petro, la cual fue negada en noviembre de 2022. Pero, a comienzos de este año la Aerocivil reconoció un error en el procedimiento y devolvió el expediente a su Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales para que resuelva la solicitud, ajustándose a lo ordenado en Ley 1340 de 2009.

El presidente de Viva también se declaró expectante sobre la determinación, señalando que hace poco el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevista con Blu Radio anticipó que en la semana del 13 de febrero debería conocerse el futuro de la alianza.

Entre tanto, una semana atrás Viva anunció la suspensión de algunas rutas, argumentando que eran las menos rentables. “Lo que tenemos que cuidar en este momento es la rentabilidad y la caja. Si Viva hubiera estado en la alianza con Avianca muy probablemente esas rutas no se habrían suspendido, porque tendríamos el músculo financiero y el soporte para apostar por esos mercados. Los aguantamos hasta donde pudimos. Si la alianza se aprueba, esas serían rutas que podrían volver a existir”, aclaró Antelo.

Y es que dada la compleja realidad que Viva ha enfrentado debido a los factores macroeconómicos externos como el alza del precio del combustible, la inflación y la devaluación de la moneda local frente al dólar, se vio obligada a reducir catorce rutas en Colombia a destinos como: Cali, Bucaramanga, San Andrés, Santa Marta, Montería, Armenia, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Barranquilla, Pereira y Bogotá en 2022.

El presidente de Viva anotó que pese a la suspensión de rutas la compañía ha mantenido el empleo, y los pocos cargos que se han ido, han tomado opciones laborales que les han surgido en el extranjero.

Adicionalmente, desestimó y calificó como falsas afirmaciones en el sentido de que las rutas suspendidas obedecieran a una estrategia para presionar a las autoridades para que tomen una decisión acerca de la alianza.