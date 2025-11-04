Jeff Bezos se vuelve más rico gracias al acuerdo histórico entre Amazon y OpenAI: su fortuna subió US$34.000 millones

El multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, vio cómo su fortuna crecía en US$10.000 millones en solo un día, este lunes 3 de noviembre, impulsada por un acuerdo sin precedentes entre Amazon Web Services (AWS) y OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. El lunes por la tarde, las acciones de Amazon subieron más del 4%, después de que se conociera que AWS firmó un contrato de siete años por US$38.000 millones para suministrar infraestructura de computación en la nube a OpenAI. Con este repunte, el patrimonio neto de Bezos aumentó un 3,8%, hasta alcanzar US$264.100 millones, según estimaciones de Forbes. Además, del aumento de ayer por US$10.000 millones, Bezos también se enriqueció en US$24.000 millones gracias al récord alcanzado por las acciones de Amazon, el pasado viernes 31 de octubre. Para una suma de US$34.000 millones en las dos jornadas. Entérese: Amazon elimina 14.000 puestos de trabajo y los reemplaza por inteligencia artificial

Un contrato que redefine el negocio de la inteligencia artificial

La operación marca un cambio estratégico en el ecosistema tecnológico. OpenAI mantenía desde 2019 un contrato exclusivo con Microsoft, su principal inversionista, que la obligaba a usar únicamente los servicios de nube de esa compañía. Sin embargo, tras renegociar el acuerdo la semana pasada, OpenAI quedó libre para contratar a otros dos proveedores, abriendo la puerta a Amazon, Nvidia, Broadcom, Oracle y Google. La nueva estructura permitió además crear una filial con fines de lucro valorada en US$500.000 millones, reforzando la posición de OpenAI como uno de los actores más poderosos del sector.

Amazon sube y rompe récords históricos

El auge reciente de las acciones de Amazon no se limita al acuerdo con OpenAI. El viernes 31 de octubre, la compañía había reportado ingresos por US$180.200 millones y ganancias por acción de US$1,95, superando las previsiones de Wall Street. El resultado disparó el valor de sus títulos un 11,5%, hasta US$248,60 por acción, generando para Bezos una ganancia adicional de US$24.000 millones. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, atribuyó los buenos resultados al crecimiento de AWS, cuyas ventas subieron un 20% anual, alcanzando US$33.000 millones. Además, destacó la fuerte demanda de los servicios de inteligencia artificial, respaldados por un nuevo centro de datos de IA de US$11.000 millones lanzado esta semana para los modelos de Anthropic. Conozca aquí: La guerra de las empresas por la IA llevaría al mundo a una burbuja tecnológica, ¿quiénes ganan y pierden? En total, las acciones de Amazon han subido 53% desde abril, cuando tocaron un mínimo de US$161,38, y más del 12% en lo que va del año. Estos resultados consolidan a Bezos como la tercera persona más rica del planeta, con una fortuna que ronda los US$264.100 millones, solo por debajo de Elon Musk y Bernard Arnault.

El nuevo rumbo de Amazon: IA y eficiencia