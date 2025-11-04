x

Así es ‘Isima’, la marca de Shakira, que ya llegó a Colombia tras su éxito en México y Estados Unidos

La marca de cuidado capilar ‘Isima’, creada por Shakira, llega a Colombia tras su éxito en Estados Unidos y México, con Falabella como distribuidor oficial.

  En Colombia, la distribución de los productos estará a cargo de Falabella, que además será el distribuidor oficial en Chile y Perú. FOTO: Cortesía Isima.
    En Colombia, la distribución de los productos estará a cargo de Falabella, que además será el distribuidor oficial en Chile y Perú. FOTO: Cortesía Isima.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 horas
bookmark

Cinco meses después de su lanzamiento global, ‘Isima’, la marca de cuidado capilar creada por la cantante barranquillera Shakira, aterriza oficialmente en Colombia.

El anuncio marca un nuevo paso en la expansión de la artista en la industria de la belleza, tras un debut exitoso en Estados Unidos y México, donde ya cuenta con presencia en más de 1.500 tiendas.

La línea de productos estará disponible a partir del 1 de noviembre en Falabella.com y en seis tiendas seleccionadas de la cadena: Parque La Colina, Santafé y Titán Plaza (Bogotá); Fontanar (Chía); Santafé (Medellín); y Buenavista (Barranquilla).

Puede leer: El boom mediático y cultural en que se convirtió que Shakira y el Grupo Niche cantaran juntos en Cali

Falabella será el aliado de Shakira en Sudamérica

En Colombia, la distribución de los productos estará a cargo de Falabella, que además será el distribuidor oficial en Chile y Perú.

La compañía planea una fuerte estrategia de visibilidad en las principales ciudades de la región, que incluye exhibiciones en tienda, vitrinas especiales, publicidad exterior, presencia digital y redes sociales.

El CEO de Isima, Sid Katari, explicó que esta alianza busca “reafirmar la conexión con nuestras raíces” y hacer de la marca una presencia ineludible en el mercado.

“‘Isima’ será imposible de ignorar en un momento en el que Shakira está inspirando a millones con su presencia y sus actuaciones en la gira”, destacó el directivo.

Conozca más: ¡Otro récord! Shakira es la artista latina más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards

Isima, la marca de Shakira.
Isima, la marca de Shakira.

Isima, un proyecto personal de Shakira

La artista, quien ocupa el cargo de Chief Community Officer (CCO) y es la imagen principal de la marca, ha contado que ‘Isima’ nació de su propia experiencia y frustración al no encontrar productos que atendieran las necesidades reales de su cabello.

“Estoy muy emocionada de regresar a Sudamérica, y es aún más especial que ‘Isima’ llegue al mismo tiempo. Esta marca es profundamente personal para mí. Toda mi vida he sentido la frustración del cabello complejo, como muchas personas, especialmente las latinas”, expresó Shakira durante el anuncio.

La colección inicial de ‘Isima’ incluye ocho productos diseñados para distintos tipos y estados de cabello, desde liso hasta rizado, y desde tratados químicamente hasta decolorados, con diferentes niveles de porosidad.

Entre los más destacados están el Riquísima Hydrating Shampoo, la Súperbomba Triple Repair Peptide Mask y el Delicia Reparative Hair Oil, considerados los más vendidos de la marca en los mercados donde ya se comercializa.

Además: Récord histórico: Shakira rompe marcas de asistencia en México con más de un millón de entradas vendidas

Utilidad para la vida