Así es ‘Isima’, la marca de Shakira, que ya llegó a Colombia tras su éxito en México y Estados Unidos

Cinco meses después de su lanzamiento global, ‘Isima’, la marca de cuidado capilar creada por la cantante barranquillera Shakira, aterriza oficialmente en Colombia.
El anuncio marca un nuevo paso en la expansión de la artista en la industria de la belleza, tras un debut exitoso en Estados Unidos y México, donde ya cuenta con presencia en más de 1.500 tiendas.
La línea de productos estará disponible a partir del 1 de noviembre en Falabella.com y en seis tiendas seleccionadas de la cadena: Parque La Colina, Santafé y Titán Plaza (Bogotá); Fontanar (Chía); Santafé (Medellín); y Buenavista (Barranquilla).
