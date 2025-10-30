ISA niega acuerdo con Venezuela y advierte riesgos legales por plan del Gobierno Petro de reactivar interconexión eléctrica

La empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), una de las joyas del sector energético de Colombia, a través de una comunicación oficial, negó haber firmado acuerdos para reactivar la interconexión eléctrica con Venezuela, en medio de versiones que apuntaban a un supuesto plan del Gobierno de Gustavo Petro para retomar el intercambio de energía entre ambos países.
En ese comunicado, emitido desde Medellín el 30 de octubre de 2025, ISA aclaró que cualquier decisión sobre la línea binacional se tomará “en cumplimiento del marco legal local e internacional” y conforme a los principios que han guiado su operación durante décadas.
El pronunciamiento llega en un momento de alta tensión dentro del sector energético, luego de que se conocieran acercamientos promovidos por firmas privadas y gestiones del Ministerio de Minas y Energía para revivir un proyecto que se encuentra inactivo desde 2013, cuando se desconectó la línea entre Cúcuta (Colombia) y El Corozo (Venezuela).
