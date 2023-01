Esa polémica se agitó porque Ruiz dijo en varios medios de comunicación que ella no participó en el “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” , documento que hoy tiene a Vélez en medio de diversos cuestionamientos porque las cuentas que presenta ahí, según expertos de talla, no son muy confiables, dado que mete en una misma canasta las reservas de gas probadas, probables y posibles para poder asegurar que el país tendría gas hasta 2037.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha sido protagonista de un debate nacional que gira en torno a la seguridad energética del país, toda vez que siempre ha dejado en claro que su cartera no firmará nuevos contratos de exploración y explotación petrolera y gasífera.

En ese contexto, Ruiz se desligó de ese informe y negó haber participado en su elaboración. Por ello, en la rueda de prensa que atendió Vélez este miércoles, le preguntaron insistentemente si la viceministra sigue en el cargo y si efectivamente no tuvo nada que ver con el controversial texto.

Ante la inquietud generalizada, Vélez contestó que “la viceministra es todavía viceministra de Energía y será el presidente de la República el que decida, como son sus facultades, sobre cuándo ella sale o no sale. Eso es lo único que yo puedo decir, toda vez que esa no es una decisión que me corresponda a mí”.

En relación a la participación de la viceministra en el informe, la funcionaria afirmó que “la viceministra conoció que estábamos haciendo este informe desde octubre del año pasado. Ella estuvo en todos los comités directivos en los cuales hablamos de este informe, ella sabía quienes eran los responsables de este informe. Si ella tuvo algo que decir sobre el informe, debió hacerlo a tiempo, debió haberlo hecho en primer lugar a quien es la jefe de esta cartera, que soy yo, y lo debió hacer con una oportunidad y una capacidad de generar unas condiciones —digo yo— propositivas y creativas. Sin embargo, esto nunca pasó”.