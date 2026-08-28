El 39% de inversión turística en Colombia se va a hoteles, mientras América Latina concentra el 78% en este sector

Colombia cerró el último año con 6,2 millones de llegadas internacionales y US$9.700 millones en ingresos por turismo, mientras en 2026 las llegadas mantenían un crecimiento de alrededor del 10%. Además de eso el 39% de la inversión en el sector se va en hoteles. Esto confirma que el país está atravesando “el momento de los destinos emergentes”, pero también plantean un desafío: debe aprovechar el crecimiento para cambiar la manera en que atrae y distribuye la inversión.
Esa fue una de las grandes conclusiones de Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, durante su intervención “La nueva agenda global de inversión turística: oportunidades para Colombia”, en el marco del 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato.
“Colombia puede liderar una nueva forma de invertir en turismo”, afirmó Bayona
El reto, según explicó, no es simplemente construir más hoteles. El objetivo debe ser atraer capital hacia ecosistemas completos que generen mayor valor económico en los territorios.
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